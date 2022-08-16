巴拉圭躍居第2大牛肉進口源 外交部推友邦餐飲標章

由外交部主辦、台北市進出口商業同業公會（IEAT）執行的「中南美洲友邦食材推廣餐會」，於IEAT會議中心12樓盛大登場，邀請行政總主廚林建龍以及米其林一星牛排館「A Cut」西餐行政總主廚凌維廉，現場以貝里斯、宏都拉斯、瓜地馬拉與巴拉圭海鮮肉品做示範烹調，外交部也宣布將與IEAT共同推出「邦交國及友好國家餐飲標章」，吸引消費者關注運用。

近年來貝里斯龍蝦在台灣名聲響亮，受到消費者肯定與喜愛，去年在國際市場上更是供不應求；台灣自瓜地馬拉及宏都拉斯每年的白蝦進口量都在成長，中南美洲的白蝦進口總量，已達台灣進口白蝦的73%以上。而巴拉圭牛肉更是超越澳洲及紐西蘭牛肉，成為台灣僅次於美國牛的第2大進口來源，已在台灣消費市場上佔有一席之地。

國賓飯店行政總主廚林建龍表示，貝里斯龍蝦肉質極為彈嫩多汁，口感扎實且滋味鮮甜；而瓜地馬拉與宏都拉斯的白蝦，因養殖及加工技術逐年進步，白蝦品質十分優良，簡單料理即能帶出其Q彈的肉質及獨特鮮甜風味。A Cut行政總主廚凌維廉亦指出，巴拉圭牛肉為自然放牧、運動量足，脂肪含量少，肉質較有嚼感，且富有蛋白質，十分符合近年健康飲食趨勢。

本次餐會邀請到貝里斯大使碧坎蒂、瓜地馬拉共和國臨時代辦蘇熙及商務參事薩尼克、巴拉圭共和國公使彬文勇及宏都拉斯共和國一等秘書雷賀與會出席，親自向台灣廠商推廣各國的美味食材。

外交部國經司司長蔡允中表示，外交部推動與友邦國家加強合作的方式有幾個重點，包括選擇友邦國家優質產品、辦理行銷活動、運用友邦對外連結網絡開拓市場以及塑造友善形象意念等。今後將與IEAT啟動「邦交國及友好國家餐飲標章」籌備計畫並規劃申請辦法，未來舉凡以友邦或包括索馬利蘭、立陶宛等友好國家食材、或料理方式為素材，設計相關菜單之餐旅業者均可申請運用。

IEAT美洲委員會主委宗緒順也指出，中南美海鮮及肉品等食材，不僅在品質上優於市場水準，更是台灣與友邦簽署ECA及FTA的關稅減免項目，在市場價格上極具競爭力。