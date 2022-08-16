開幕時間確認了！台灣首間COS專賣店將登場 下週就可在台北101逛起來

被稱為快時尚界Celine的「COS」在今年因為在人力網站徵才，意外曝光將來台展店落腳台北101，粉絲們都很期待。身為房東的台北101也預告了COS將搭配周年慶於秋季登場，果然不到9月，品牌就正式發佈了開幕日期，讓許多人都準備好要血拼了！

被稱為升級版H&M的COS（Collection Of Style）極簡設計加上用料扎實，一直都是時尚編輯、KOL在出差時最愛購買的品牌之一。在過去多以歐洲地區為主要市場，近年才將重心轉往亞太地區，因此繼中國、南韓與日本之後，台灣也將要有COS了！從2007年開出第一家店，至今在全球僅有275個門市，不到H&M的十分之一。不過，也因為定價較高以及銷售期較長，所以獲利程度也很可觀，特別是COS在女裝部分少見XL尺寸，男裝最大也僅有XL尺寸，並非像H&M迎合不同身材。整體版型偏窄，更適合身型較小的亞洲人穿搭，所以在中國及南韓、日本開店後，就引起市場高度迴響。

台灣首間COS選在台北101的2樓落腳，靠近信義路出口，樓下即為Apple Store，目前仍再加緊趕工中，最快將於8月25日正式開幕。圖／摘自台北101臉書

台灣首間COS選在台北101的2樓落腳，靠近信義路出口，樓下即為Apple Store，目前仍再加緊趕工中，最快將於8月25日正式開幕。而COS的客群與在松智路出口的「門神」ZARA相仿，因此被視為是H&M集團打對台的品牌。而ZARA也自台北101店開幕以來，店裝全面翻新，預計將於9月重新見客。