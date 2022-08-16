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蝦皮購物「8.18月中狂購節」 出遊專區限時下殺5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「8.18月中狂購節」出遊專區限時下殺5折起，8月18日當天凌晨0點至2點前2,000名不限金額下單登記送1元「麥當勞原味麥脆鷄翅」即享券。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.18月中狂購節」出遊專區限時下殺5折起，8月18日當天凌晨0點至2點前2,000名不限金額下單登記送1元「麥當勞原味麥脆鷄翅」即享券。圖／蝦皮購物提供

時序進入8月中旬，把握暑假尾聲，蝦皮購物「8.18月中狂購節」精選超過500款人氣商品，推出暑假出遊專區限時最低5折起優惠，8月18日當天凌晨0點至2點再加碼，前2,000名不限金額下單登記送1元「麥當勞原味麥脆鷄翅」即享券，另外還有「全站299元免運」、「全站9折券」、「商城85折券」等眾多優惠；8月18日前預領免運券玩遊戲還有機會抽中夏慕尼新香榭鐵板燒套餐、寒舍艾美酒店晚餐高級美食餐券。

蝦皮購物「8.18月中狂購節」8月18日當天凌晨0點、上午10點、中午12點、下午6點、晚上8點、晚上10點等6時段推出超便宜1元起限時優惠，另精選500款商品推出暑假出遊專區限時5折起，凌晨0點plain-me Billy Pants比例神褲現省600元，New Balance煙燻粉復古運動鞋優惠價1,899元，OUTRANGE乾濕分離防水包優惠價569元，台灣大車隊指定時段搭車金9張50元乘車金優惠價225元；晚上8點Biore蜜妮防曬保濕水凝乳優惠價88元；晚上10點Nature Republic 92%蘆薈補水修護保濕凝膠優惠價48元。

此外，Kiehl’s契爾氏8月進駐蝦皮品牌旗艦館，歡慶開幕不僅推出全新蝦皮獨家限量愛台灣系列，8月19日再獻上官方盛大開幕「超級品牌日」，祭出全館免運、領券享全館9折優惠，此外還有多重免費好禮等你拿，不限金額下單就送Kiehl’s COFFEE HOUSE咖啡券與多款明星試用包，消費滿額還有機會獲得超活酵青春精釀露40ml、超彈潤微導保濕水精華5ml和愛台灣托特包。上述贈品數量有限，送完為止。

Kiehl’s契爾氏8月19日「超級品牌日」推出「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml超級開幕組」，內含清潔臉部神器亞馬遜白泥面膜、金盞花植物精華化妝水，限時優惠價1,125元；「冰河醣蛋白吸油水感凝凍50ml超級開幕組」限時優惠價1,242元；「激光極淨白淡斑精華30ml超級開幕組」限時優惠價2,160元。

蝦皮購物「8.18月中狂購節」，8月18日晚上8點推出「Biore蜜妮含水防曬保濕水凝乳」限時優惠價88元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.18月中狂購節」，8月18日晚上8點推出「Biore蜜妮含水防曬保濕水凝乳」限時優惠價88元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.18月中狂購節」，8月18日凌晨0點30分推出「東元4～5坪R32變頻冷專空調」限時優惠價16,830元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.18月中狂購節」，8月18日凌晨0點30分推出「東元4～5坪R32變頻冷專空調」限時優惠價16,830元。圖／蝦皮購物提供
Kiehl’s契爾氏進駐蝦皮品牌旗艦館，8月19日「超級品牌日」全館免運、領券再享9折優惠。圖／蝦皮購物提供
Kiehl’s契爾氏進駐蝦皮品牌旗艦館，8月19日「超級品牌日」全館免運、領券再享9折優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.18月中狂購節」，8月18日凌晨0點推出「海底撈嘎嘣脆」限時優惠價79元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.18月中狂購節」，8月18日凌晨0點推出「海底撈嘎嘣脆」限時優惠價79元。圖／蝦皮購物提供

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