Emma Roberts黑白配都美還有王法嗎？關鍵就在這一手！

人的眼中一向都以彩色最為吸睛，透過顏色更能傳達情緒與活力。美國人氣女星Emma Roberts日前釋出一組黑白照片，沒有過多飾品、誇張的衣著風格，但以簡約黑白二色呈現出優雅、迷人，究竟這是怎麼辦到的？

在這組視覺中，Emma Roberts時而以白襯衫搭配長版黑色大衣，另一組造型則以白色長袖襯衫搭配黑色短裙，回眸一瞬、卻展示了優雅、雋永的氣息。原來Emma Roberts手上還多了一枚綠色的手拿包，出自皮件大廠萬寶龍（Montblanc）的風尚Extreme系列3.0綠色信封包，將風格密碼藏在關鍵這一「手」。