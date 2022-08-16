Emma Roberts黑白配都美還有王法嗎？關鍵就在這一手！
人的眼中一向都以彩色最為吸睛，透過顏色更能傳達情緒與活力。美國人氣女星Emma Roberts日前釋出一組黑白照片，沒有過多飾品、誇張的衣著風格，但以簡約黑白二色呈現出優雅、迷人，究竟這是怎麼辦到的？
在這組視覺中，Emma Roberts時而以白襯衫搭配長版黑色大衣，另一組造型則以白色長袖襯衫搭配黑色短裙，回眸一瞬、卻展示了優雅、雋永的氣息。原來Emma Roberts手上還多了一枚綠色的手拿包，出自皮件大廠萬寶龍（Montblanc）的風尚Extreme系列3.0綠色信封包，將風格密碼藏在關鍵這一「手」。
這款信封包具有品牌新款的M Lock 4810系列鎖扣，其靈感來自攀岩運動時的專業扣鎖，並以紅、黑、白三色展現出挑戰極限的活力。同時特殊的全粒面牛皮並具有鮮明的壓花處理，將隨包款角度不同，展現出低調但具辨識度的「表情」。綠色視覺不高調、不張揚，卻能為黑白穿搭帶出色彩變化。其尺寸為310乘60乘170毫米，訂價則為33,000元。
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