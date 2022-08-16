小包時尚！王心恬美搭Ralph Lauren包 唇蜜隨身秀完美
每個人都需要「存在感」，而存在感不僅是一個官方、制式化的標準定義，也可以是休閒、casual的風格再定義。美國時裝品牌Polo Ralph Lauren推出ID系列與秋冬全系列男女裝，透過將美式學院風解構，除遊走於商務正式與愜意之間，今日並邀請到名模王心恬時髦站台。
即將在近日出國的王心恬，今日以一身碎花連身小洋裝搭配駝色長大衣、咖啡色短靴、黃銅釦頭腰帶，搭配上手的Polo Ralph Lauren酒紅色ID Collection「可頌包」。這款包款是Polo Ralph Lauren所推出，並有大型肩包、小型肩包、郵差包、馬鞍包等多種包型。其中王心恬手持的款式為小型「可頌包」，並可隨金屬鍊帶、釦頭的接合不同，擁有多種造型風格。
王心恬在受訪時表示，接下來即將受邀出國前往瑞士進行戶外運動體驗。而雖然今年已剩約1/3時間，但她仍積極想學習新技能。今日她隨身的ID Collection迷你酒紅小包造型輕巧，一旦出國時除了護照、重要隨身小物，她並特別想放入唇蜜，讓口罩不離身的疫情時代中，脫下口罩也能隨時補妝，維持完美氣色。
而除了ID Collection外，Polo Ralph Lauren今日並推出了早秋女裝、秋冬女裝與秋冬男裝。其中早秋女裝以紐奧良與爵士樂為靈感，除了帶來鮮豔顏色，也將樂器如喇叭、法式鳶尾花加入設計；秋冬女裝則以現代馬術為靈感，將馬術服裝變得更為實穿，例如正面丹寧、背面為西裝布料的拼接背心，又或是將馬術圖案以絲綢般的質感、優雅呈現。
秋冬男裝則分為三大主題，分別將Ralph Lauren先生喜愛的bedfor別墅鄉村風格、Town and Country、常春藤（Ivy League）學院風為主軸，沈穩的大地色系、彩色條紋，又或是經典的小熊、獵人、雁鴨元素，讓男士輕鬆擁抱美式風格，無論鄉村郊外或城市街道都能有型有款。
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