Uber Eats再攜手麥當勞 限時推「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」 外送族最愛Top 5套餐同步揭曉

外送平台逛了一圈還不知道要吃什麼的時候、夜深了突然有點餓的時候，麥當勞通常是個決不出錯的選擇，根據統計，美式餐點也是Uber Eats上最受消費者歡迎的前5大餐飲類別之一。Uber Eats今宣布與麥當勞合作，將從8月17日至9月27日期間，同步於麥當勞餐廳、歡樂送及Uber Eats平台開賣期間限定新品「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿套餐」及「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」，並於8月17日起長期推出早餐時段限定「現烤焙果指定套餐」，滿足從早到晚一整天快速又美味的需求。

繼今年4月推出韓風炸鷄人氣套餐大受消費者好評，這次Uber Eats與麥當勞再度攜手合作，期間限定開賣「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」及「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿套餐」。「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」以先烤後炸、高溫鎖汁至金黃酥脆、外酥內嫩的麥脆鷄腿，裹上韓國直送的不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬，由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料調製而成獨特醬汁，展現獨特正韓風味。「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」單點價70元，「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿套餐」內含2塊蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿、10塊麥克鷄塊、中杯飲料，套餐價269元。

此外，這次也推出早餐時段限定的「現烤焙果指定套餐」，搭配奶香濃郁乳酪抹醬及酸甜草莓果醬，雙醬雙享受，現烤焙果搭配6塊麥克鷄塊、薯餅、冰/熱蜂蜜奶茶，套餐價176元。歡慶新品上市，麥當勞還加碼經典那堤搭配4塊麥克鷄塊組合第2件5折優惠。