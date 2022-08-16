每一雙都想打包！愛馬仕秋冬鞋履 「躍然」入冬

愛馬仕（Hermès）最新2022秋冬男女鞋履形象照，由丹麥攝影師Thue Nørgaard操刀，一系列充滿動感的跳躍姿態，傳遞出輕鬆休閒的時尚魅力。本季男女鞋履以出人意表的異材質拼接手法，重新演繹經典鞋型，並在縫線與金屬裝飾細節上注入品牌標誌性的符碼，展現巧思。

愛馬仕以著名的皮革工藝鞣製的小牛皮材男女鞋履主要素材，拼接降落傘帆布、科技針織、甚至剪羊毛等，組合出全新的視覺趣味。包覆腳踝的踝靴和高筒運動鞋是本季必備單品，刺繡圖騰和對比色的鞋底為冬季必備的長靴變化出年輕感，經典的凱莉包扣鎖則為男女鞋畫龍點睛。在這系列型肖像照中，休閒風的冬季涼鞋與運動鞋以有別以往的新材質勾勒出全新輪廓，高跟鞋的鞋跟猶如微型建築般，豐富趣味的幾何變化和外迷人。 小牛皮德比鞋。圖／愛馬仕提供 2022秋冬男女鞋履形象照，Kelly旋釦裝飾小牛皮綁帶踝靴。圖／愛馬仕提供 小牛皮高跟鞋。圖／愛馬仕提供 Epsom小牛皮與小牛皮拼接高筒運動鞋。圖／愛馬仕提供 科技針織與小牛皮拼接涼鞋。圖／愛馬仕提供 剪羊毛涼鞋。圖／愛馬仕提供 2022秋冬愛馬仕降落傘帆布與小牛皮拼接繫帶踝靴。圖／愛馬仕提供 羊皮高跟鞋。圖／愛馬仕提供