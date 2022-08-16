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每一雙都想打包！愛馬仕秋冬鞋履 「躍然」入冬
愛馬仕（Hermès）最新2022秋冬男女鞋履形象照，由丹麥攝影師Thue Nørgaard操刀，一系列充滿動感的跳躍姿態，傳遞出輕鬆休閒的時尚魅力。本季男女鞋履以出人意表的異材質拼接手法，重新演繹經典鞋型，並在縫線與金屬裝飾細節上注入品牌標誌性的符碼，展現巧思。
愛馬仕以著名的皮革工藝鞣製的小牛皮材男女鞋履主要素材，拼接降落傘帆布、科技針織、甚至剪羊毛等，組合出全新的視覺趣味。包覆腳踝的踝靴和高筒運動鞋是本季必備單品，刺繡圖騰和對比色的鞋底為冬季必備的長靴變化出年輕感，經典的凱莉包扣鎖則為男女鞋畫龍點睛。在這系列型肖像照中，休閒風的冬季涼鞋與運動鞋以有別以往的新材質勾勒出全新輪廓，高跟鞋的鞋跟猶如微型建築般，豐富趣味的幾何變化和外迷人。
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