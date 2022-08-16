「Euphoria」新生代女神Sydney Sweeney美胸辣腿登紅毯

在HBO美劇《高校十八禁》（Euphoria）熱播，成為僅次於「冰與火之歌」之後收視率最高的作品，在第二季中因為飾演金髮辣妹Cassie而爆紅的新生代女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney），不只擁有天生的傲人身材，在戲劇中過人的精彩表現，也讓童星出身的她在日前於於洛杉磯比佛利希爾頓酒店舉辦的 2022 好萊塢影評人協會電視獎（The Hollywood Critics Association TV Awards）頒獎典禮上成為一大焦點。

席德妮史威尼以《高校十八禁》和《白蓮花大飯店》（The White Lotus）中的演出獲得最佳女配角獎項的雙重提名，並與《白蓮花大飯店》劇組共同贏得最佳迷你影集獎項。出席這項典禮紅毯時，身材火辣的她不負眾望地穿上當紅設計師品牌Mugler的立體剪裁深綠色天鵝絨洋裝，搭配De Beers Jewellers的天然美鑽珠寶，搶盡本屆紅毯所有風采。 De Beers Aura高級珠寶梨形鑽石耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌鑽石總重5.38克拉，227萬5,000元。圖／De Beers提供 席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供 De Beers DB Classic Eternity 圓形明亮式鑽石項鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重21.16克拉，約415萬元。圖／De Beers提供 席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供 席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供 席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供 De Beers Volute高級珠寶鑽石戒指，鉑金鑲嵌主鑽約6.08克拉，565萬元。圖／De Beers提供 De Beers Enchanted Lotus高級珠寶雞尾酒鑽石戒指，鑽石總重5.74克拉，148萬5,000元。圖／De Beers提供