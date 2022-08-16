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「Euphoria」新生代女神Sydney Sweeney美胸辣腿登紅毯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供

在HBO美劇《高校十八禁》（Euphoria）熱播，成為僅次於「冰與火之歌」之後收視率最高的作品，在第二季中因為飾演金髮辣妹Cassie而爆紅的新生代女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney），不只擁有天生的傲人身材，在戲劇中過人的精彩表現，也讓童星出身的她在日前於於洛杉磯比佛利希爾頓酒店舉辦的 2022 好萊塢影評人協會電視獎（The Hollywood Critics Association TV Awards）頒獎典禮上成為一大焦點。

席德妮史威尼以《高校十八禁》和《白蓮花大飯店》（The White Lotus）中的演出獲得最佳女配角獎項的雙重提名，並與《白蓮花大飯店》劇組共同贏得最佳迷你影集獎項。出席這項典禮紅毯時，身材火辣的她不負眾望地穿上當紅設計師品牌Mugler的立體剪裁深綠色天鵝絨洋裝，搭配De Beers Jewellers的天然美鑽珠寶，搶盡本屆紅毯所有風采。

De Beers Aura高級珠寶梨形鑽石耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌鑽石總重5.38克拉，227萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Aura高級珠寶梨形鑽石耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌鑽石總重5.38克拉，227萬5,000元。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic Eternity 圓形明亮式鑽石項鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重21.16克拉，約415萬元。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic Eternity 圓形明亮式鑽石項鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重21.16克拉，約415萬元。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
席德妮史威尼配戴De Beers鑽石珠寶出席好萊塢影評人協會電視獎。圖／De Beers提供
De Beers Volute高級珠寶鑽石戒指，鉑金鑲嵌主鑽約6.08克拉，565萬元。圖／De Beers提供
De Beers Volute高級珠寶鑽石戒指，鉑金鑲嵌主鑽約6.08克拉，565萬元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus高級珠寶雞尾酒鑽石戒指，鑽石總重5.74克拉，148萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus高級珠寶雞尾酒鑽石戒指，鑽石總重5.74克拉，148萬5,000元。圖／De Beers提供

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