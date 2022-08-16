彩寶大師的雞尾酒時間！寶格麗全新珠寶表看了就好心情

源自羅馬的珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI）以大膽活潑的彩色寶石配色美學富有盛名，蛋面切割寶石與大膽色彩組合自1950年代以來就成為品牌的代表特色。全新創作Divas' Dream與Allegra系列6款雞尾酒彩寶腕表，以玩轉切割、大小與鑲嵌的彩寶組合，體現層次豐富迷人的義大利美學。

●繽紛彩色寶石交織綻放

Allegra系列腕表，以錯落有致的精細手法，看似不經地地巧妙組合不同切割、大小與鑲嵌的彩寶，環繞在表盤周圍，是品牌「享受生活」（joie de vivre）義式哲學的代表作。兩款新作分別以粉紅與黃色剛玉為主角，將總重逾9克拉的粉紅碧璽、黃水晶、橄欖石和玫瑰石榴石等交錯環繞珍珠母貝表盤，蛋面、橢圓形、心形或祖母綠切割，有的奪目有的濃郁聚色，和諧相稱。最後搭配彩色表帶，與璀璨鑽石完美呼應，展現穿戴珠寶隨心所欲、無拘無束的快樂。

從古羅馬卡拉卡拉浴場經典的扇形馬賽克圖騰蛻變而出的Divas' Dream系列，腕表作品將迷人的靈動扇形圖騰環繞表盤。既似花瓣又如銀杏葉片的8片扇形結構鑲嵌堅硬的不透明彩色寶石，與寶石表盤和明亮切割寶石相映搖曳。全新兩款新作，分別以深邃紋理的碧綠孔雀石搭配活力洋溢的粉紅碧璽，以及粉嫩的蛋白石對比豔陽般的黃水晶，襯托中央珍珠母貝表盤與鑲鑽表圈，配上綠或粉色表帶，細節綻放風華。

●Divas' Dream薈萃製表與珠寶工藝

另一系列的Divas' Dream珠寶腕表，則是以經典優雅的扇形弧線裝飾視覺面積最大的表鍊部分，搭配彩色硬寶石表盤與點鑽時標，流露高貴氣質之餘，日常配戴也不顯突兀。兩款新作由鑲鑽玫瑰金和亮面拋光玫瑰金交錯排列而成的扇形鍊結，在光線照射之下熠熠生輝，分別配襯粉紅蛋白石或藍綠色蛋白石表盤，迷離遊彩光澤迷人，彰顯寶格麗義式美學的精髓。