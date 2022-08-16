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彩寶大師的雞尾酒時間！寶格麗全新珠寶表看了就好心情

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Divas' Dream超薄三問蛋白石面盤珠寶腕表，約713萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream超薄三問蛋白石面盤珠寶腕表，約713萬元。圖／寶格麗提供

源自羅馬珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI）以大膽活潑的彩色寶石配色美學富有盛名，蛋面切割寶石與大膽色彩組合自1950年代以來就成為品牌的代表特色。全新創作Divas' Dream與Allegra系列6款雞尾酒彩寶腕表，以玩轉切割、大小與鑲嵌的彩寶組合，體現層次豐富迷人的義大利美學。

●繽紛彩色寶石交織綻放

Allegra系列腕表，以錯落有致的精細手法，看似不經地地巧妙組合不同切割、大小與鑲嵌的彩寶，環繞在表盤周圍，是品牌「享受生活」（joie de vivre）義式哲學的代表作。兩款新作分別以粉紅與黃色剛玉為主角，將總重逾9克拉的粉紅碧璽、黃水晶、橄欖石和玫瑰石榴石等交錯環繞珍珠母貝表盤，蛋面、橢圓形、心形或祖母綠切割，有的奪目有的濃郁聚色，和諧相稱。最後搭配彩色表帶，與璀璨鑽石完美呼應，展現穿戴珠寶隨心所欲、無拘無束的快樂。

從古羅馬卡拉卡拉浴場經典的扇形馬賽克圖騰蛻變而出的Divas' Dream系列，腕表作品將迷人的靈動扇形圖騰環繞表盤。既似花瓣又如銀杏葉片的8片扇形結構鑲嵌堅硬的不透明彩色寶石，與寶石表盤和明亮切割寶石相映搖曳。全新兩款新作，分別以深邃紋理的碧綠孔雀石搭配活力洋溢的粉紅碧璽，以及粉嫩的蛋白石對比豔陽般的黃水晶，襯托中央珍珠母貝表盤與鑲鑽表圈，配上綠或粉色表帶，細節綻放風華。

●Divas' Dream薈萃製表與珠寶工藝

另一系列的Divas' Dream珠寶腕表，則是以經典優雅的扇形弧線裝飾視覺面積最大的表鍊部分，搭配彩色硬寶石表盤與點鑽時標，流露高貴氣質之餘，日常配戴也不顯突兀。兩款新作由鑲鑽玫瑰金和亮面拋光玫瑰金交錯排列而成的扇形鍊結，在光線照射之下熠熠生輝，分別配襯粉紅蛋白石或藍綠色蛋白石表盤，迷離遊彩光澤迷人，彰顯寶格麗義式美學的精髓。

而同場加映的Divas' Dream複雜腕表新作超薄三問珠寶腕表，則薈萃了寶格麗擅長的珠寶與鐘表兩大工藝：37毫米鑲鑽表殼配襯遊彩光芒引人入勝的蛋白石表盤，搭載史上最為纖薄的三問報時機芯BVL 362，輕撥8點鐘位置的扇形鑽石吊墜即可啟動報時機制，同時以聽覺享受製表工藝的最高境界。

BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石面盤珠寶腕表，約215萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石面盤珠寶腕表，約215萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石與黃水晶珠寶腕表，約118萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石與黃水晶珠寶腕表，約118萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream超薄三問蛋白石面盤珠寶腕表，約713萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream超薄三問蛋白石面盤珠寶腕表，約713萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石與黃水晶珠寶腕表製作過程。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石與黃水晶珠寶腕表製作過程。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列黃色剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列黃色剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列孔雀石與粉紅碧璽珠寶腕表，約129萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列孔雀石與粉紅碧璽珠寶腕表，約129萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列粉紅剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列粉紅剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列孔雀石與粉紅碧璽珠寶腕表，約129萬元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石面盤珠寶腕表，約215萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列蛋白石面盤珠寶腕表，約215萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列黃色剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列黃色剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列粉紅剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Allegra系列粉紅剛玉珠寶腕表，約87萬元。圖／寶格麗提供

珠寶 腕表 羅馬

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