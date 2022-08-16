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從日間保養開始抗老！HR赫蓮娜白繃帶乳霜升級新成分

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HR赫蓮娜白繃帶、黑繃帶乳霜，打造全天候抗老保養。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜白繃帶、黑繃帶乳霜，打造全天候抗老保養。圖／HR赫蓮娜提供

提到保養，每個女人最想要的就是抗老，而對抗老花不能只靠夜間保養，更要從日間就開始，頂級保養品牌HR赫蓮娜，旗下熱賣商品白繃帶修護乳霜，推出全新升級，加入全新修護成分「塔斯米諾」，從白天就要對抗老化危機，全方位修護。

根據調查發現，日間的環境刺激，更容易造成肌膚老化，包括曝曬紫外線、環境空汙、早晚溫差大、3C藍光等，讓肌膚在白天，更容易脆弱不穩定，讓肌膚乾癢、老化鬆弛等，因此抗老保養要從白天開始。

HR赫蓮娜的白繃帶乳霜全新升級，加入的塔斯米諾，萃取自澳洲珍稀塔斯馬尼亞假八角葉，能夠對抗日間環境污染，搭配菸鹼醯胺與積雪草，建立起修護屏障，且專為白天使用，整體質地輕盈，讓肌膚能夠快速吸收，創造出隱形繃帶抵禦外在刺激，在化妝前就能使用。

而晚間則能使用黑繃帶修護乳霜，含有最高濃度30%的普拉斯鍊，深入肌膚底層，讓抗老保養從白天到夜晚，都能全方位守護。

HR赫蓮娜白繃帶修護乳霜全新升級／50ml／13,600元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜白繃帶修護乳霜全新升級／50ml／13,600元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜白繃帶修護乳霜全新升級／50ml／13,600元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜白繃帶修護乳霜全新升級／50ml／13,600元。圖／HR赫蓮娜提供

抗老 老化 紫外線

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