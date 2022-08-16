聽新聞
test
0:00 / 0:00
從日間保養開始抗老！HR赫蓮娜白繃帶乳霜升級新成分
提到保養，每個女人最想要的就是抗老，而對抗老花不能只靠夜間保養，更要從日間就開始，頂級保養品牌HR赫蓮娜，旗下熱賣商品白繃帶修護乳霜，推出全新升級，加入全新修護成分「塔斯米諾」，從白天就要對抗老化危機，全方位修護。
根據調查發現，日間的環境刺激，更容易造成肌膚老化，包括曝曬紫外線、環境空汙、早晚溫差大、3C藍光等，讓肌膚在白天，更容易脆弱不穩定，讓肌膚乾癢、老化鬆弛等，因此抗老保養要從白天開始。
HR赫蓮娜的白繃帶乳霜全新升級，加入的塔斯米諾，萃取自澳洲珍稀塔斯馬尼亞假八角葉，能夠對抗日間環境污染，搭配菸鹼醯胺與積雪草，建立起修護屏障，且專為白天使用，整體質地輕盈，讓肌膚能夠快速吸收，創造出隱形繃帶抵禦外在刺激，在化妝前就能使用。
而晚間則能使用黑繃帶修護乳霜，含有最高濃度30%的普拉斯鍊，深入肌膚底層，讓抗老保養從白天到夜晚，都能全方位守護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言