萊爾富中秋禮盒預購開跑！推名店月餅、烤肉懶人組合

中秋節將近，萊爾富中秋禮盒預購即日起開跑，「門市現售」與「專刊預購」同步推出，9月13日前門市提供9款現售月餅禮盒，會員也可用Hi點加價購方式兌購門市中秋禮盒，最低8.5折起即可入手；9月6日前萊爾富也推出「中秋迎禮」預購專刊，精選逾200件商品，主打名店月餅、鳳梨酥、團購名特產、生活好物、夯肉等，今年更祭出月餅預購歷年最高回饋，活動期間會員購買指定月餅禮盒除享第2件9折優惠外，消費單筆滿200元、透過HiPay結帳並綁定指定信用卡，還可再享15%回饋，最多可現省617元。

萊爾富今年門市現售9款月餅禮盒，包含去年熱賣冠軍的「小潘鳳凰酥12入」每次推出都造成搶購，售價380元；熱銷不敗款的還有「躉泰大甲酥餅」售價單入39元、4入150元，「佳德鳳梨酥12入」售價490元，每年購買人氣也是居高不下。除了暢銷款外，萊爾富特別引進「山田村一黑芝麻匠心螺旋酥5入」，採用純黑芝麻，養生低糖調配，還帶有濃郁黑芝麻流沙內餡，售價329元；另有「躉泰Q餅單入」售價50元、「躉泰蛋黃酥6入」售價309元、「躉泰晶點獨饗3入」售價150元、「一之軒蛋黃酥禮盒9入」售價499元等。

9月13日前萊爾富會員可以點數加價購方式購買中秋禮盒，最低8.5折可入手，像是會員可憑500 Hi點加價125元「兌購躉泰大甲酥餅4入」，憑1,000 Hi點可分別以360元、460元購買「小潘鳳凰酥12入」、「佳德鳳梨酥12入」。

9月6日前萊爾富也推出「中秋迎禮」預購專刊，除了主打「名店餅舖」外，同時觀察到爆漿流心、芋頭口味是近年新寵，因此引進更多流心與芋頭商品，相較往年品項數皆增加1倍。

今年名店月餅精選蒐羅近30家，包括如邑堂、順成蛋糕、連珍、躉泰、一福堂、一之軒、小潘、佳德、宝泉、豐興餅舖、新寶珍等，更與如邑堂、順成蛋糕、躉泰、一之軒等品牌合作，推出萊爾富獨家禮盒。其中如邑堂蟬聯5屆全國太陽餅冠軍，甚至熱銷到香港、澳門、新加坡等地，包括「餡金流蛋黃酥」、「椒辛肉鬆餅」、「鐵觀音太陽餅」等都是店內人氣招牌，「椒辛肉鬆餅」今年更榮獲2022A.A.全球純粹風味評鑑3星榮譽。另一款「躉泰芋香流芯酥6入」挾帶2021、2022年ITI比利時美食評比3星獎殊榮，嚴選大甲在地檳榔心芋頭，頂級奶黃流心的爆漿口感，每年人氣不墜，售價320元。