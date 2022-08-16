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萊爾富中秋禮盒預購開跑！推名店月餅、烤肉懶人組合

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富中秋禮盒預購即日起開跑，精選人氣暢銷月餅，採「門市現售」與「專刊預購」雙管齊下。圖／萊爾富提供
萊爾富中秋禮盒預購即日起開跑，精選人氣暢銷月餅，採「門市現售」與「專刊預購」雙管齊下。圖／萊爾富提供

中秋節將近，萊爾富中秋禮盒預購即日起開跑，「門市現售」與「專刊預購」同步推出，9月13日前門市提供9款現售月餅禮盒，會員也可用Hi點加價購方式兌購門市中秋禮盒，最低8.5折起即可入手；9月6日前萊爾富也推出「中秋迎禮」預購專刊，精選逾200件商品，主打名店月餅、鳳梨酥、團購名特產、生活好物、夯肉等，今年更祭出月餅預購歷年最高回饋，活動期間會員購買指定月餅禮盒除享第2件9折優惠外，消費單筆滿200元、透過HiPay結帳並綁定指定信用卡，還可再享15%回饋，最多可現省617元。

萊爾富今年門市現售9款月餅禮盒，包含去年熱賣冠軍的「小潘鳳凰酥12入」每次推出都造成搶購，售價380元；熱銷不敗款的還有「躉泰大甲酥餅」售價單入39元、4入150元，「佳德鳳梨酥12入」售價490元，每年購買人氣也是居高不下。除了暢銷款外，萊爾富特別引進「山田村一黑芝麻匠心螺旋酥5入」，採用純黑芝麻，養生低糖調配，還帶有濃郁黑芝麻流沙內餡，售價329元；另有「躉泰Q餅單入」售價50元、「躉泰蛋黃酥6入」售價309元、「躉泰晶點獨饗3入」售價150元、「一之軒蛋黃酥禮盒9入」售價499元等。

9月13日前萊爾富會員可以點數加價購方式購買中秋禮盒，最低8.5折可入手，像是會員可憑500 Hi點加價125元「兌購躉泰大甲酥餅4入」，憑1,000 Hi點可分別以360元、460元購買「小潘鳳凰酥12入」、「佳德鳳梨酥12入」。

9月6日前萊爾富也推出「中秋迎禮」預購專刊，除了主打「名店餅舖」外，同時觀察到爆漿流心、芋頭口味是近年新寵，因此引進更多流心與芋頭商品，相較往年品項數皆增加1倍。

今年名店月餅精選蒐羅近30家，包括如邑堂、順成蛋糕、連珍、躉泰、一福堂、一之軒、小潘、佳德、宝泉、豐興餅舖、新寶珍等，更與如邑堂、順成蛋糕、躉泰、一之軒等品牌合作，推出萊爾富獨家禮盒。其中如邑堂蟬聯5屆全國太陽餅冠軍，甚至熱銷到香港、澳門、新加坡等地，包括「餡金流蛋黃酥」、「椒辛肉鬆餅」、「鐵觀音太陽餅」等都是店內人氣招牌，「椒辛肉鬆餅」今年更榮獲2022A.A.全球純粹風味評鑑3星榮譽。另一款「躉泰芋香流芯酥6入」挾帶2021、2022年ITI比利時美食評比3星獎殊榮，嚴選大甲在地檳榔心芋頭，頂級奶黃流心的爆漿口感，每年人氣不墜，售價320元。

中秋節另一場重頭戲就是烤肉，萊爾富同步推出便利的懶人組合套餐，包括台全小家庭夯肉套餐（約2～4人份，售價799元）、台全經典豬隊友套餐（約4～6人份，售價999元）、西北海陸小資組（約4～6人份，售價1,500元）等；烤肉相關用品也可在預購專刊上一次購足，像是可自然分解的環保餐盤／碗，家電部分則有「Disney迪士尼米奇米妮多功能鍋」（售價2,099元）、「義大利Giaretti珈樂堤多功能陶瓷火鍋電烤盤」（售價2,290元）、「EASY LIFE伊德爾多功能電烤盤」（售價2,990元）等。此外，隨著露營風潮興起，今年在烤肉用品上也特別納入露營系列用品，像是攜帶方便的戶外專用折疊式烤肉架、多功能變形收納桌，造型時尚的充電式DC風扇等。

萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「邑堂椒辛肉鬆餅」，帶有獨特花椒與微辣辛香，6入售價409元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「邑堂椒辛肉鬆餅」，帶有獨特花椒與微辣辛香，6入售價409元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「多功能變形收納桌」，售價1,299元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「多功能變形收納桌」，售價1,299元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「Disney迪士尼米奇米妮多功能鍋」，售價2,099元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「Disney迪士尼米奇米妮多功能鍋」，售價2,099元。圖／萊爾富提供
萊爾富9月6日前推出「中秋迎禮」預購專刊，精選逾200件商品，包含名店月餅、露營用品、烤肉食材等。圖／萊爾富提供
萊爾富9月6日前推出「中秋迎禮」預購專刊，精選逾200件商品，包含名店月餅、露營用品、烤肉食材等。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出通過日本認證分級的「佐佐鮮日本生食干貝（190g）」，售價480元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出通過日本認證分級的「佐佐鮮日本生食干貝（190g）」，售價480元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊推出「桂格養氣人蔘禮盒8入」，原價479元、9月6日前優惠價426元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊推出「桂格養氣人蔘禮盒8入」，原價479元、9月6日前優惠價426元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出一系列「順成蛋糕」超商獨家禮盒。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出一系列「順成蛋糕」超商獨家禮盒。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「香港美心香滑奶黃月餅8入」，售價1,630元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「香港美心香滑奶黃月餅8入」，售價1,630元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「海陸小資組」，約4～6人份，售價1,500元。圖／萊爾富提供
萊爾富「中秋迎禮」預購專刊即日起至9月6日推出「海陸小資組」，約4～6人份，售價1,500元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起推出中秋禮盒預購優惠，集結多家名店月餅，9月6日前會員購買預購專刊指定品項可享第2件9折。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起推出中秋禮盒預購優惠，集結多家名店月餅，9月6日前會員購買預購專刊指定品項可享第2件9折。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至9月13日推出9款門市現售月餅禮盒，會員也可以點數加價購方式購買，最低8.5折即可入手。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至9月13日推出9款門市現售月餅禮盒，會員也可以點數加價購方式購買，最低8.5折即可入手。圖／萊爾富提供

中秋節 月餅 鳳梨酥

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