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打包飯店的味道！限量200組香氛 台北時代寓所免費送

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北時代寓所一樓空間寬敞大氣。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所一樓空間寬敞大氣。圖／台北時代寓所提供

台北時代寓所即起至9月30日推出「隨香所寓」住房專案，可以優惠價4,500元起入住精緻客房，並免費帶回獨家商品「Forest #56空間香氛噴霧」乙瓶（原價1,680元／100ml、限量200組），將台北時代寓所的味道和回憶一起打包帶回家。住宿期間，於星巴克時代寓所店享有餐點及飲品9折，同時可享希爾頓榮譽客會點數與房晚累積。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，回應時代寓所粉絲廣大的詢問，酒店於2021年12月首度推出Forest #56香氛擴香，兩波開賣不久即銷售一空。此次除了第三波與台北時代寓所同款的香氛擴香，同時打造限量噴霧瓶，方便家中有毛小孩、或是喜愛隨時為所在空間增添情調的粉絲們。

「Forest #56」取名來自圍繞著台北時代寓所的56棵樹，紀念寓所進駐中正區幸福里時對社區綠化的諾言實踐；團隊與「嗅覺行銷股份有限公司Scentist Inc.」在開幕前經超過半年的策劃，將幾個重要元素：所在地在150年前曾為樟樹林、日治時代曾為冶鐵廠、台灣人親土親的人情味、被海洋包圍的美麗島嶼台灣等，共同討論設計出的「Forest #56」，其香氣經過時間、每日氣溫、濕度以及蒞臨的賓客參與不斷變化，也反映台北時代寓所的設計理念和所在地理位置的歷史軌跡。

台北時代寓所Forest #56擴香瓶零售價為1,880元，房客於入住期間購買可享7折優惠（每房限購2瓶），相關資訊可洽台北時代寓所櫃台。訂房可洽：02-7752-1888（轉3訂房組），官網：www.hotelresonance.com。

台北時代寓所即起推出「隨香所寓」住房專案，限量香氛可免費帶回家。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所即起推出「隨香所寓」住房專案，限量香氛可免費帶回家。圖／台北時代寓所提供

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