喫燒烤、抽18萬總統套房！大直英迪格「月圓酒肉狂」限2天

暑假進入後半段，不知道要往哪跑又怕曬太陽的民眾，逛展類的室內活動是最佳的選擇。正在台北華山展出的「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的民眾進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！而擁有超高人氣的日本動畫公司吉卜力工作室，也同樣在暑假來台展出，以工作室三巨頭之一的高畑勲導演為主題的「吉卜力動畫大師─高畑勲展」，包含曾在台播出的經典電視動畫《小天使》、《紅髮安妮》等在展覽中都看的到，還有經典動畫電影《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等的真跡手稿、創作企劃筆記皆從日本跨海來台，相當難得，是粉絲不容錯過的珍貴展品。

2022-08-16 15:02