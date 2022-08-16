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喫燒烤、抽18萬總統套房！大直英迪格「月圓酒肉狂」限2天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大直英迪格月圓酒肉狂專案，主廚直接燒烤5大肉品上桌。圖／大直英迪格提供
大直英迪格月圓酒肉狂專案，主廚直接燒烤5大肉品上桌。圖／大直英迪格提供

中秋團圓慶，不少飯店主打星廚燒烤，台北大直英迪格酒店9月9日、10日推出「月圓酒肉狂」，現場備有5大肉品（PRIME肋眼、M7紐約客、戰斧豬排、BBQ豬肋排、法式羊排），由飯店星級主廚直接燒烤上桌，並精選5款酒飲（氣泡酒、紅、白酒、啤酒、清酒），任饕客無限暢飲。為炒熱現場氣氛，連續兩晚皆舉辦抽獎活動，每天各抽出1張「總統套房住宿券」」（每晚價值18萬元）。

台北大直英迪格酒店連兩天於4樓餐廳T.R Bar & Kitchen及戶外酒吧sneaKOut BAR推出的「月圓酒肉狂」專案，賓客可選擇在室內或戶外用餐，星級廚藝團隊也將走出廚房，直接在豪華行動烤肉車上燒烤，讓食客感受新鮮肉品在烤爐吱吱作響及散發的陣陣濃厚香氣，現場並設置無限暢飲補給站，除了5款酒飲，也有果汁、氣泡水及軟性飲料等，可盡情享受大口吃肉、大口喝酒的快感；現場另備豐富多樣的美食，從開胃菜、烤季節蔬菜、義式料理到甜點、水果等一應具全。

業者表示，持有大直英迪格酒店（住宿或餐飲）票券消費者，也可用面額雙倍價值折抵消費，每晚限定30名專屬優惠。

「月圓酒肉狂」每位成人1,980元+10%、孩童(6~12歲) 990元+10%，9月2日前預訂可享早鳥8折優惠，成人價1,584元+10%、兒童價792元+10%，再加碼贈送sneaKOut BAR調酒券1張。洽詢專線：02-3518-7778，網址：https://indigo-taipei.ticketeasy.com.tw/product/list

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英迪格酒店

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