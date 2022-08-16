顛覆恆春民謠老古板印象 半島歌謠季結合時尚走秀

2018年起由恆春民謠季轉型的半島歌謠祭，是以傳統恆春民謠為基底並融合世界音樂、戲劇、舞蹈、講座的民謠音樂嘉年華，成為全新的音樂品牌，今年再結合時裝秀，與曾任職精品品牌Versace的華裔印花設計師 Daniel Wong合作，打造恆春半島時尚大秀《島嶼狂想曲 Island Rhapsody》，讓半島民謠融合時尚，呈現傳統文化新面貌。

縣府文化處表示，半島歌謠祭是以恆春民謠為基底，融合表演藝術、流行、爵士、交響樂等多元曲風的大型音樂慶典，今年10月再結合時裝秀，邀請到華裔設計師Daniel Wong為走秀模特兒設計服飾，這場半島時尚秀，除安排專業模特兒走秀，還公開招募在地民眾參與，讓素人模特兒也能展現自信，如同民謠傳唱各有不同的情緒展演，豐富多元慶典活動。

文化處說，模特兒公開徵選訊息公告後，首日就破百人報名，8月15日的徵選走秀人數，共有230人，報名人士來自四面八方，不同身分和背景，都想藉此機會嘗試各種可能，年紀最小的4歲，有全職媽媽為找回自己，有人是想找到一個方式回到恆春，有人為此次報名特別製作服裝或母女檔一起參與。

Daniel Wong表示，每位參與的朋友都非常棒，特別是有些表演才藝的小朋友，頗具台風，但只能選出30位民眾參與半島歌謠祭的時尚走秀，讓評審在抉擇時很頭痛，報名者正如不同的傳藝師唱出來的半島民謠，各具特色，展現出恆春半島的多元文化。

他說，走秀以《島嶼狂想曲 Island Rhapsody》為主題，融合海洋、風、島嶼3個敘事闡述恆春之美，並把遊子與海的漂流之情，風吹與月琴的溫柔之美，蝴蝶蘭與島嶼的綻放浪漫，現場音樂還會用民謠改編的老調新聲LIVE BAND做演出，讓民謠保有文化又很時尚。