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南二監發表微電影與「創意月餅」 展現收容人烘焙技能

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南二監發表微電影與新開發「創意月餅」，展現收容人烘焙技能。記者周宗禎／翻攝
南二監發表微電影與新開發「創意月餅」，展現收容人烘焙技能。記者周宗禎／翻攝

台南第二監獄今天發表結合紫蘇梅等在地食材的中秋「創意月餅」、新開發的辣福餅、梅子酥、鳳梨酥、核桃塔及多種手工餅乾；獄方表示，收容人學會相關技能後運用創意巧思，結合在地食材特色開發出一系列新口味產品，口感經試吃「甚獲好評」。

學員「小康」拿到證照後激動表示，「之前我連駕照都考不過」，現在經過努力竟然可以考取國家證照，烘焙讓我看到自己的優點，找回自信，帶給我不同的人生體驗。

南二監「為與社會大眾分享成果」，推出一系列月餅禮盒，今天發表烘焙技能訓練成果，並將紀錄學員學習點點滴滴及自力開發產品的微電影「月來月好」、上傳YOUTUBE數位影音平台推廣，期許他們烘焙出「月來月好」的未來。

南二監表示，該監近年戮力推展技能訓練課程，強化收容人一技之長。今年2月開辦4個月一期的烘焙技能訓練班，第一批輔導9名學員通過勞動部烘焙丙級技術士國家檢定考試，在技能學習上獲得肯定，今年的創意月餅都是出自他們親手創作。

典獄長李進國指出，南二監還未設置技能檢定場所，首次嘗試帶著收容人到監外參加技能檢定，期間雖然遇到許多波折，但都順利解決，並獲得很好的成效，將持續推展相關技訓課程，協助收容人復歸社會。「月來月好」影片可上YouTube搜尋觀賞。

南二監發表微電影與新開發「創意月餅」，展現收容人烘焙技能。記者周宗禎／翻攝
南二監發表微電影與新開發「創意月餅」，展現收容人烘焙技能。記者周宗禎／翻攝
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南二監發表微電影與新開發「創意月餅」，展現收容人烘焙技能。記者周宗禎／翻攝
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烘焙 月餅 更生人

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