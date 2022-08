7-ELEVEN「智FUN機」4種機型鋪機數達1,500台

為擴大搶攻現做熱食數位化商機,即日起7-ELEVEN「智FUN機」現做熱便當服務再進化,串聯外送平台foodomo架構智能美食街服務,提供雙購買模式(預定與現貨)、雙供餐時段(午餐、下午茶),搭配低接觸非現金支付模式,打造就近買、安全付、安心吃的智能生活型服務平台。

7-ELEVEN超前部署未來科技零售市場,自2018年起領先同業發表未來商店X-STORE,同年更推出一坪即可開出一間迷你超商的7-ELEVEN「智FUN機」,陸續引進4℃、18℃、CITY CAFE、現做熱便當等4種智能販賣機型,並依商圈需求組合變化多種商業模式,服務機台數突破1,500台,推動多元數位消費體驗。

近年來消費者對低接觸、數位化的購物模式接受度愈來愈高,現做餐點也不例外,像是7-ELEVEN自2021年領先同業於封閉型的科技廠辦設置「智FUN機」開賣現做熱便當,透過觸控式螢幕即可完成點餐、結帳、取餐,滿足科技廠區用餐時段低接觸、快速取餐、餐點選擇豐富等需求,每日限量上百份現做熱便當,最快半小時內快速完銷。

7-ELEVEN表示,「智FUN機」首度整合外送平台foodomo發展新零售商業模式架構智能美食街服務,消費者可透過foodomo App預定指定現做餐點、就近於「智FUN機」取餐,來不及預定也能準時到「智FUN機」購買限量現貨,銷售時段與商品選擇更從午餐的現做熱便當延伸至下午茶的炸物小點,首波與21 TO GO、JUST KITCHEN合作,販售10款現做熱便當與下午茶點,熱賣獨家新品包含「21 TO GO香草烤雞腿炊粉餐盒」、「JUST KITCHEN好運叉燒飯」、「21 TO GO紫玉地瓜球」,除了吸引周邊上班族計畫性預約午餐、下午茶外,也提供限量現貨滿足臨時購買的過路客消費需求。

7-ELEVEN為了擴大「智FUN機」可販售的商品結構,下足功夫開發多元機種,像是獨家打造的CITY CAFE智FUN機,首創免店員、免下載程式、免預約,35秒簡單4個步驟,就能自製一杯CITY CAFE,機台也可使用OPEN POINT App「行動隨時取」兌領功能,進駐各大商辦、廠辦、政府機關及文教商圈等,滿足分流、低接觸消費需求;為確保現做熱便當品質,7-ELEVEN更特別引進擁有恆溫保溫效果、深紫外線除菌技術的「智FUN機」販售現做熱便當、熱食小點,搭配非現金支付(foodomo App預定開放信用卡、LINE PAY、Atome等支付工具;現場購買開放指定電子票證支付),提供智能、便利、多元的生活消費體驗。