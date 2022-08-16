影／滿島光、山田葵女女戀？GUCCI竹節包或成最大贏家

一個暢銷包款如能有30年以上歷史，多可視為經典、「袋袋」相傳。古馳（GUCCI）為慶祝經典包款竹節包（Bamboo Bag）75周年，邀請日本演員滿島光（Hikari Mitsushima）、瑛太（Eita Nagayama）與舞稻家山田葵（Aoi Yamada），以日本神話「竹取物語」為靈感拍攝了奇幻短片《Kaguya by Gucci》，並在日本橋新光三越開設GUCCI竹節包快閃店、限時一個月。

日本的「竹取物語」原描述老翁在竹林中發現了美麗女孩「輝耀姬」，輝耀姬並受到無數追求者獻上寶物展現仰慕情意，但最後女孩則披上羽衣、飛上月球離開人間，宛如中國版「嫦娥登月」。

而《Kaguya by Gucci》影片中，現代版「輝耀姬」滿島光則在超現實的竹林電話亭中與年輕少女山田葵相遇，女女相知相惜、時而奔馳在空無一人的新宿歌舞伎町街頭，一同創造無數歡樂時光；原故事中的「帝王」則由人氣演員瑛太出任，並身著復古時裝與金屬眼鏡。影片結尾當滿島光即將飛月而去時，山田葵更發揮超越地心引力的超能力、垂直奔馳在東京鐵塔，最後滿島光則化身為（或留下）一款BAMBOO 1947亮綠色迷你包，將其無言的情感寄託於包款、睹物思人。

三位主演員中，舞者山田葵因曾演出米津玄師MV「Flamingo」而聲名大噪；唯一「男主」永山瑛太則曾演出電影「交響情人夢」與日劇「最高的離婚」，擔任女主角的滿島光過去則以坂元裕二編劇的日劇《四重奏》、宮藤官九郎的校園劇《SORRY青春！》大受好評，近日更演出木村拓哉新戲《邁向未來的倒數10秒》。

六分鐘的影片由長久允（Makoto Nagahisa）執導，並採用渋谷慶一郎（Keiichiro Shibuya）的原創音樂，演員並全數穿上Gucci Love Parade系列服裝，展現品牌創意總監Alessandro Michele古今交融、復古也時髦的特殊美感。短片已在品牌官方網站、官方Youtube頻道與官方IG中釋出，其中GUCCI官方Youtube頻道中已累積超過19萬觀看次數與近2,000則留言。影片並湧入大量好評，「身為日本人、我很開心欣賞這只影片與Bamboo包的75周年」、「太美了吧！GUCCI把廣告創意推向全新境界」、「這根本是藝術了」。