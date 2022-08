影／滿島光、山田葵女女戀？GUCCI竹節包或成最大贏家

一個暢銷包款如能有30年以上歷史,多可視為經典、「袋袋」相傳。古馳(GUCCI)為慶祝經典包款竹節包(Bamboo Bag)75周年,邀請日本演員滿島光(Hikari Mitsushima)、瑛太(Eita Nagayama)與舞稻家山田葵(Aoi Yamada),以日本神話「竹取物語」為靈感拍攝了奇幻短片《Kaguya by Gucci》,並在日本橋新光三越開設GUCCI竹節包快閃店、限時一個月。

日本的「竹取物語」原描述老翁在竹林中發現了美麗女孩「輝耀姬」,輝耀姬並受到無數追求者獻上寶物展現仰慕情意,但最後女孩則披上羽衣、飛上月球離開人間,宛如中國版「嫦娥登月」。

而《Kaguya by Gucci》影片中,現代版「輝耀姬」滿島光則在超現實的竹林電話亭中與年輕少女山田葵相遇,女女相知相惜、時而奔馳在空無一人的新宿歌舞伎町街頭,一同創造無數歡樂時光;原故事中的「帝王」則由人氣演員瑛太出任,並身著復古時裝與金屬眼鏡。影片結尾當滿島光即將飛月而去時,山田葵更發揮超越地心引力的超能力、垂直奔馳在東京鐵塔,最後滿島光則化身為(或留下)一款BAMBOO 1947亮綠色迷你包,將其無言的情感寄託於包款、睹物思人。

三位主演員中,舞者山田葵因曾演出米津玄師MV「Flamingo」而聲名大噪;唯一「男主」永山瑛太則曾演出電影「交響情人夢」與日劇「最高的離婚」,擔任女主角的滿島光過去則以坂元裕二編劇的日劇《四重奏》、宮藤官九郎的校園劇《SORRY青春!》大受好評,近日更演出木村拓哉新戲《邁向未來的倒數10秒》。

六分鐘的影片由長久允(Makoto Nagahisa)執導,並採用渋谷慶一郎(Keiichiro Shibuya)的原創音樂,演員並全數穿上Gucci Love Parade系列服裝,展現品牌創意總監Alessandro Michele古今交融、復古也時髦的特殊美感。短片已在品牌官方網站、官方Youtube頻道與官方IG中釋出,其中GUCCI官方Youtube頻道中已累積超過19萬觀看次數與近2,000則留言。影片並湧入大量好評,「身為日本人、我很開心欣賞這只影片與Bamboo包的75周年」、「太美了吧!GUCCI把廣告創意推向全新境界」、「這根本是藝術了」。