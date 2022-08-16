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台中首場爵士野餐溪畔音樂會 20日豐原葫蘆墩公園見
台中市豐原區葫蘆墩公園首次爵士野餐溪畔音樂會，8月20日將在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，現場有知名爵士樂團演奏浪漫樂曲，還有小朋友喜歡的泡泡家族，覺帶風滑俱樂部將帶來精彩泡泡趴與水上SUP立槳展演，不容錯過。
主辦單位台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、台中市議員陳清龍表示，邁向水岸花都的豐原越來越美、越來越棒了，歡迎大家相約來野餐，免費聆聽爵士樂、玩泡泡趴、看SUP立槳展演。
爵士野餐溪畔音樂會，20日下午3點開鑼後，直到傍晚6點30結束，歡迎鄉親帶著美食、野餐墊，扶老攜幼一起來參加，活動雖完全免費，但現場有爵士樂團高水準演奏，還有泡泡仙子嘉年華、SUP立槳精彩展演及互動，活動將會悠閒又充滿熱鬧歡樂氣氛、精彩可期。
主辦單位表示，泡泡仙子嘉年華中，首席表演者蘇仲太，有高超泡泡技藝及超過十項金氏世界紀錄，被國外媒體封為「泡泡藝大師」；Jazzhead爵士四重奏，擅長將華語金曲結合爵士，用現代演奏方式帶出歌曲年代感。
中西爵士大樂團則致力於教學跟挖掘爵士樂好手，擔任SUP立槳展演的覺帶風滑俱樂部，教練、助教人人都是風箏衝浪、SUP立槳衝浪等水上運動箇中高手。
陳清龍表示，這是葫蘆墩公園首次結合爵士樂、泡泡趴、水上SUP立槳展演的音樂野餐，希望能藉由浪漫爵士樂傳遞，用聽覺串聯「水岸花都 葫蘆墩公園」溪畔的美景視覺，讓民眾在平時的忙碌擾嚷之餘，能夠放慢腳步坐在溪畔，用心領略葫蘆墩公園、軟埤溪畔的悠閒美景。
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