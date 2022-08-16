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新光三越南西「Mr. Donothing話題展」台北新創作亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店一館9樓沙龍8/16起至9/19舉辦韓國人氣插畫《2022 Mr. Donothing話題展》，全展區免費入場。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店一館9樓沙龍8/16起至9/19舉辦韓國人氣插畫《2022 Mr. Donothing話題展》，全展區免費入場。圖／新光三越提供

新光三越台北南西店一館9樓沙龍8/16起至9/19舉辦韓國人氣插畫「2022 Mr. Donothing話題展」，在疲憊的日常中與Mr. Donothing一起慵懶一下、療癒生活中的大小事，展場全區免費入場參觀。

「Mr. Donothing」，是個一身白、只有簡單線條輪廓的人偶，是韓籍設計師曹熙載（CHO Hee – jae）筆下的插畫角色，生活態度正如其名「Just Do Nothing」只想無所事事，曹熙載設計師認為「Mr. Donothing」跟什麼都不想做的人們很相似，明明充斥著無力感，卻用自己的方式快樂的過每一天。

每一幅描述Mr. Donothing日常的畫作中，皆以生活中常見的景象作為背景，貼近每一個人的生活，希望透過人物角色傳達「Mr.Donothing」的日常中，讓大家能得到安慰與共鳴的訊息。

這次畫展中，將展出近30幅Mr. Donothing歷年來經典畫作，更因為在台北展出，設計師也全新創作了數幅以「台北」為核心主題的新作品，屆時可看到Mr. Donothing在台北的全新形象。

現場也買得到「Mr. Donothing」周邊，包括新光三越台北南西店獨家限定、全新推出多款Mr. Donothing手機殼，有多種型號及樣式。還有Mr. Donothing人偶，除了日常的睡衣版及浴袍版之外，還有外出帽T版的大小玩偶；以及Mr. Donothing小夜燈、Mr. Donothing潮T等。

畫作「Bath tub」。圖／新光三越提供
畫作「Bath tub」。圖／新光三越提供
畫作「Home alone」。圖／新光三越提供
畫作「Home alone」。圖／新光三越提供
畫作「Work from home」。圖／新光三越提供
畫作「Work from home」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店獨家，Mr. Donothing手機殼。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店獨家，Mr. Donothing手機殼。圖／新光三越提供
Mr. Donothing人偶外出帽T版。圖／新光三越提供
Mr. Donothing人偶外出帽T版。圖／新光三越提供
Mr. Donothing小夜燈。圖／新光三越提供
Mr. Donothing小夜燈。圖／新光三越提供

畫作

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