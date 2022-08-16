現做熱便當、下午茶…串聯foodomo架構智能美食街 7-11智FUN機鋪機1500台

為擴大搶攻現做熱食數位化商機，統一超7-ELEVEN「智FUN機」現做熱便當服務再進化，串聯外送平台foodomo架構智能美食街服務，提供預定與現貨雙購買模式、午餐、下午茶雙供餐時段，搭配低接觸非現金支付模式，欲打造就近買、安全付、安心吃的智能生活型服務平台。

統一超表示，7-ELEVEN超前部署未來科技零售市場，自2018年起領先同業發表未來商店X-STORE，同年更推出一坪即可開出一間迷你超商的7-ELEVEN「智FUN機」，陸續引進4℃、18℃、CITY CAFE、現做熱便當等4種智能販賣機型，並依商圈需求組合變化多種商業模式，服務機台數突破1500台，推動多元數位消費體驗。

統一超指出，觀察近年來消費者對低接觸、數位化的購物模式接受度愈來愈高，現做餐點也不例外，7-ELEVEN自2021年領先同業於封閉型的科技廠辦設置「智FUN機」開賣現做熱便當，透過觸控式螢幕即可完成點餐、結帳、取餐，滿足科技廠區用餐時段低接觸、快速取餐、餐點選擇豐富等需求，每日限量上百份現做熱便當，最快半小時內快速完銷。

統一超表示，「智FUN機」首度整合外送平台foodomo發展新零售商業模式架構智能美食街服務，消費者可透過foodomo APP預定指定現做餐點、就近「智FUN機」取餐，來不及預定也能準時到「智FUN機」購買限量現貨，銷售時段與商品選擇更從午餐的現做熱便當延伸至下午茶的炸物小點。

統一超此次首波與21 TO GO、JUST KITCHEN 合作，販售10款現做熱便當與下午茶點，新品包含21 TO GO香草烤雞腿炊粉餐盒、JUST KITCHEN好運叉燒飯、21 TO GO紫玉地瓜球。