日系飯店和苑三井花園台北忠孝 慶祝2周年搭藝文風住房專案

暑假進入後半段，不知道要往哪跑又怕曬太陽的民眾，逛展類的室內活動是最佳的選擇。正在台北華山展出的「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的民眾進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！

而擁有超高人氣的日本動畫公司吉卜力工作室，也同樣在暑假來台展出，以工作室三巨頭之一的高畑勲導演為主題的「吉卜力動畫大師─高畑勲展」，包含曾在台播出的經典電視動畫《小天使》、《紅髮安妮》等在展覽中都看的到，還有經典動畫電影《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等的真跡手稿、創作企劃筆記皆從日本跨海來台，相當難得，是粉絲不容錯過的珍貴展品。

圖／和苑三井花園飯店台北忠孝提供

和苑三井花園飯店 台北忠孝，趁2周年慶特別推出結合暑假兩大國際級展覽的住房專案，無論是以步行前往華山看「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，或是搭乘捷運板南線(藍線)至南港台北流行音樂中心觀賞「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，結合交通便利的地利優勢搶攻暑假安排出遊、喜愛藝文活動的消費族群。

圖／和苑三井花園飯店台北忠孝提供

凡期間內透過專案訂房，除住宿享有專案優惠價外，還可獲贈該專案的超值展覽票券。此次住房專案可選擇內含人氣的「吉卜力動畫大師—高畑勲展」或「義大利怪美殿堂特展TOILETPAPER」的展覽票券專案，只要 NT2,999元起，且專案可配合使用「悠遊國旅」補助，更多專案詳情請見飯店預約網站。

「吉卜力動畫大師—高畑勲展」: https://reurl.cc/oQgbrD

「義大利怪美殿堂特展TOILETPAPER」: https://reurl.cc/RX07Wg

※「悠遊國旅」補助活動辦法依交通部觀光局活動網頁公告為主。

※飯店各設施營運方式依政府防疫政策及相關規定做滾動式調整，實際營運狀況敬請參閱官網或致電洽詢。