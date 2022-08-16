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衝了！海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡開賣 嗶卡會發光
海尼根去年推出零酒精罐裝造型悠遊卡，開賣瞬間秒殺售罄；今夏再度推全新創意造型悠遊卡，等比縮小、真實還原海尼根0.0零酒精玻璃瓶，還特別升級發光瓶身，成為收藏造型悠遊卡的玩家不能錯過的限量逸品。
「海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡」即日起於PChome獨家限量開放預購。海尼根0.0零酒精罐裝 6入兩組+立體悠遊卡，優惠價669元；海尼根0.0 零酒精瓶裝24入一箱+立體悠遊卡，優惠價999元，買越多、省更多。
「海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡」將海尼根0.0玻璃瓶，縮小為僅7公分大小；無論瓶蓋、瓶身印刷，都盡可能要求100％還原。今年也特別將瓶身升級，依實際玻璃瓶製作為透明瓶身，在嗶卡的瞬間，瓶身還會同時發亮放閃。
海尼根0.0零酒精承襲海尼根經典啤酒製程，使用天然原料，並保有拉格啤酒飽滿圓潤風味，呈現清爽順口的特色，熱量僅69大卡，符合國人追求健康的風潮。工作時來上一瓶，也不用擔心影響工作效率，能夠無壓力享受啤酒純麥，零酒精、有酒感，徹底發揮「隨時隨地都可以」的暢快精神，在上班腦子卡關時逼出「零」光乍現的時刻。
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