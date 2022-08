Balenciaga模特兒樣子超怪？原來貓膩藏這裡...

Balenciaga除了日前一枚被網友瘋傳為「垃圾袋」的黑色包款後,近日再有超怪創意:昨日品牌官方instagram中貼出兩張視覺,男女模特兒的半身照姿勢看似正常、但仔細一看卻充滿奇異的不協調感,第一則貼文並迅速吸讚3.4萬次與近300則留言火熱討論,讓人不禁懷疑:到底「貓膩」藏哪裡?

這系列是由創意總監Demna Gvasalia發想、並由德國知名攝影師Martin Schoeller掌鏡。Martin Schoeller最經典的拍攝風格即為人像正面特寫,過往曾為布萊德彼特(Brad Pitt)、喬治克隆尼(George Timothy Clooney)、傑克尼克森(Jack Nicholson)等超級明星掌鏡,作品並頻繁登上《國家地理雜誌》、《紐約客》與各時尚雜誌。

兩張ig視覺中,男女模特兒分別配戴了BB系列珠寶,但觀看時卻讓人產生奇妙的不協調感。其中女模特兒配戴的是BB 2.0耳環,使用了鋁合金、銀、銅和萊茵石,並曾在Balenciaga的2022夏季紅毯系列中出現,訂價41,000元、另有黃金、鋁合金和萊茵石款式,訂價相同;而男模特兒則配戴了BB鑰匙造型珠寶的黃金款,另有銀色款訂價皆為18,000元。