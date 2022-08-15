口水雞、蒼蠅頭變月餅 「富錦樹台菜香檳」首賣中秋禮盒

中秋節的腳步越來越近，在2021台北台中米其林指南中獲得一星的「富錦樹台菜香檳」，繼今年首度推出端午節禮盒後，又再於中秋節前首度推出「星級特上中秋月餅禮盒」，將富錦口水雞、松花蒼蠅頭等招牌菜色，通通製成甜鹹交融的特色月餅，帶來新奇的滋味，8月19日前還可享早鳥優惠。

富錦樹台菜香檳的中秋月餅禮盒，包裝運用不同尺寸的粉、橘、黃色色塊交錯，象徵中秋人團圓的意境。禮盒中的月餅共計有4種口味，均是選用店內人氣菜餚變化而成。「富錦口水雞」吃得到經典辣油的微微麻辣、「芋泥嫩肩」則是以芋頭入餡，至於「蜜棗煨肉」搭配有甘甜蜜棗與五花肉；「松花蒼蠅頭」則有著豆豉和皮蛋的鹹香，重現店內的招牌。星級特上中秋月餅禮盒現已開放訂購，8入原價1,888元，8月19日前可享早鳥價1,688元，並搭配有專屬提袋。