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威尼斯彩珠與黃金 點睛品將地中海的夏季戴上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供

今年夏季，點睛品採用足金黃金，配上洋溢義大利風情的穆拉諾玻璃珠（Murano Glass），打造洋溢夏季情調的都會珠寶g*COLLECTION。共有三款耳環、兩款手環、兩款項鍊、以及兩種不同長度與色調的長項鍊共9款嶄新的設計，渾圓而不規則造型的黃金造型彷似地中海地區海中的岩石，穆拉諾玻璃珠的剔透耀眼則令人想起夏日海洋的耀眼光芒。

g*COLLECTION的G代表了四個都會女性的專屬特色：Gold- 以黃金為主軸；Go-Getter- 象徵了現代女性自在出入職場、Geometric- 則指g*COLLECTION的不規則幾何圖型、以及Glamour- 描繪黃金表面加以精細拉絲工藝的獨特光彩。系列黃金配件採用硬金電鑄工藝及手工精細的鈎絲處理，輕巧耐用具摩登質感配上由義大利威尼斯引進的紫紅與淺綠兩款色調彩色玻璃珠，都可單獨或混搭配戴，是夏季都會女性質感首選。

點睛品g*COLLECTION 999黃金紫紅雙色耳環，11,200元。圖／點睛品提供
點睛品g*COLLECTION 999黃金紫紅雙色耳環，11,200元。圖／點睛品提供
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供
點睛品推出充滿夏季風情的g*COLLECTION 999黃金珠寶。圖／點睛品提供
點睛品 g*COLLECTION 999黃金淺綠垂墜耳環，11,800元。圖／點睛品提供
點睛品 g*COLLECTION 999黃金淺綠垂墜耳環，11,800元。圖／點睛品提供
點睛品g*COLLECTION 999黃金淺綠雙色長鍊，60,000元。圖／點睛品提供
點睛品g*COLLECTION 999黃金淺綠雙色長鍊，60,000元。圖／點睛品提供
點睛品g*COLLECTION 999黃金紫紅手鍊，28,700元。圖／點睛品提供
點睛品g*COLLECTION 999黃金紫紅手鍊，28,700元。圖／點睛品提供
點睛品g*COLLECTION 999黃金淺綠頸鍊，38,800元。圖／點睛品提供
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義大利 威尼斯

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