聽新聞
test
0:00 / 0:00
威尼斯彩珠與黃金 點睛品將地中海的夏季戴上身
今年夏季，點睛品採用足金黃金，配上洋溢義大利風情的穆拉諾玻璃珠（Murano Glass），打造洋溢夏季情調的都會珠寶g*COLLECTION。共有三款耳環、兩款手環、兩款項鍊、以及兩種不同長度與色調的長項鍊共9款嶄新的設計，渾圓而不規則造型的黃金造型彷似地中海地區海中的岩石，穆拉諾玻璃珠的剔透耀眼則令人想起夏日海洋的耀眼光芒。
g*COLLECTION的G代表了四個都會女性的專屬特色：Gold- 以黃金為主軸；Go-Getter- 象徵了現代女性自在出入職場、Geometric- 則指g*COLLECTION的不規則幾何圖型、以及Glamour- 描繪黃金表面加以精細拉絲工藝的獨特光彩。系列黃金配件採用硬金電鑄工藝及手工精細的鈎絲處理，輕巧耐用具摩登質感配上由義大利威尼斯引進的紫紅與淺綠兩款色調彩色玻璃珠，都可單獨或混搭配戴，是夏季都會女性質感首選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言