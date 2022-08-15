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新光三越App擴大服務 「skm tickets」上線會員獨享優惠
為提供大眾美好的生活體驗，持續推展藝術文化、生活美學，新光三越App擴大服務陣容，最新功能「skm tickets售票系統」於8月15日全新上線，之後，喜歡參與藝文活動的會員只要打開新光三越App、點入「skm tickets」，就能以skm pay快速購入全台各式話題展覽、表演門票，並獨享優惠。
skm tickets售票系統上線首波特別聯手兩大暑期必看展覽—被譽為新聞界奧斯卡之稱的《普立茲新聞攝影獎80週年展》和重新詮釋並打造「AI梵谷（AI Van Gogh）」的《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》，並推出新光三越限定雙人套票組合，8月15日至9月11日會員能以優惠價599元購入單場雙人套票（原價760元/場）。
新光三越8月初推出會員扣500點skm points即可兌換《普立茲新聞攝影獎80週年展》、《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》、《鬼滅之刃全集中展》三大展覽限量門票一張，首周即吸引會員兌換逾兩百多張。
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