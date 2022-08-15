SOGO忠孝館B2超市6千萬大改造 不只變美還有推車滅菌艙

最近讓台北東區人最高興的事，除了捷運忠孝復興站4號連通口封閉7個多月來的優化施工完成解鎖外，遠東SOGO忠孝館B2食品銘店、超市樓層投資6千萬、完成20年來最大規模改裝，整體空間軟硬體以全新升級面貌同步見客。B2改裝後預計全年可為SOGO帶進超過9億業績。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，忠孝館B2改裝花了25天輪流封區改裝，故改裝期間不影響業績外，反而1至7月還有5%成長。B2開幕首日業績530萬，有84%大幅成長，預計改裝後該樓層全年業績將超過9億元，超市部分占6.5億。

SOGO忠孝館向來寸土寸金，超市更是35年不敗的百貨超市業績坪效雙冠王，但這回超市改裝，SOGO特別犧牲營業面積及坪效，全台首發導入UV-C推車滅菌艙裝置，使用過後的手推車30秒即可全面消毒，也可取代過去以人工擦拭消毒，在後疫情時代讓消費者購物更加安心。

針對老饕喜愛的肉品生鮮，特別增加和牛專櫃，超市也首度引進鮮花販售，滿足現代人注重的生活儀式感。在時令蔬果方面，也與台灣在地的青農、小農合作，提供產地到餐桌的新鮮美味。B2超市改裝後，也將依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，讓超市的美食供給節奏更為輕快。SOGO深度經營主顧客，也特別增設Fresh Club會員獨享禮遇專人服務台，帶給主顧客更深化的服務。

B2食品銘店區改裝後，全新8家品牌櫃位包括百貨首家的Deli de Saison旬味廚房，由維多麗亞酒店旗下N°168 PRIME進駐，明星商品如威靈頓牛頰，法式油封鴨腿，每日現做的輕食沙拉、三明治，皆可在此買到。另有7家首度亮相品牌Hunter’s Dream、億長御坊、郭榮市手工火腿、三統漢菓子、艾芝園米食手工場、源之家、新譯漢方。南門市場食品名店億長御坊首度販售便當，讓自煮疲乏者免開火即享美食上桌。