聽新聞
test
0:00 / 0:00

SOGO忠孝館B2超市6千萬大改造 不只變美還有推車滅菌艙

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，忠孝館B2投資6千萬進行20年來最大規模改裝，試營運首日業績大幅成長，預計該樓層全年業績將超過9億元。圖／SOGO提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，忠孝館B2投資6千萬進行20年來最大規模改裝，試營運首日業績大幅成長，預計該樓層全年業績將超過9億元。圖／SOGO提供

最近讓台北東區人最高興的事，除了捷運忠孝復興站4號連通口封閉7個多月來的優化施工完成解鎖外，遠東SOGO忠孝館B2食品銘店、超市樓層投資6千萬、完成20年來最大規模改裝，整體空間軟硬體以全新升級面貌同步見客。B2改裝後預計全年可為SOGO帶進超過9億業績。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，忠孝館B2改裝花了25天輪流封區改裝，故改裝期間不影響業績外，反而1至7月還有5%成長。B2開幕首日業績530萬，有84%大幅成長，預計改裝後該樓層全年業績將超過9億元，超市部分占6.5億。

SOGO忠孝館向來寸土寸金，超市更是35年不敗的百貨超市業績坪效雙冠王，但這回超市改裝，SOGO特別犧牲營業面積及坪效，全台首發導入UV-C推車滅菌艙裝置，使用過後的手推車30秒即可全面消毒，也可取代過去以人工擦拭消毒，在後疫情時代讓消費者購物更加安心。

針對老饕喜愛的肉品生鮮，特別增加和牛專櫃，超市也首度引進鮮花販售，滿足現代人注重的生活儀式感。在時令蔬果方面，也與台灣在地的青農、小農合作，提供產地到餐桌的新鮮美味。B2超市改裝後，也將依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，讓超市的美食供給節奏更為輕快。SOGO深度經營主顧客，也特別增設Fresh Club會員獨享禮遇專人服務台，帶給主顧客更深化的服務。

B2食品銘店區改裝後，全新8家品牌櫃位包括百貨首家的Deli de Saison旬味廚房，由維多麗亞酒店旗下N°168 PRIME進駐，明星商品如威靈頓牛頰，法式油封鴨腿，每日現做的輕食沙拉、三明治，皆可在此買到。另有7家首度亮相品牌Hunter’s Dream、億長御坊、郭榮市手工火腿、三統漢菓子、艾芝園米食手工場、源之家、新譯漢方。南門市場食品名店億長御坊首度販售便當，讓自煮疲乏者免開火即享美食上桌。

即日起至8月31日天天都有改裝開幕優惠，像是8月22日彼內朵1974烤起司蛋糕6吋原價395元，特價買1送1；8月29日Hunter’s Dream澳洲巴薩米克醋250ml，每瓶售價480元，特價買1送1，限量100組，每人限購1組。

忠孝館B2食品銘店改裝後以全新明亮風格呈現。圖／SOGO提供
忠孝館B2食品銘店改裝後以全新明亮風格呈現。圖／SOGO提供
季節商品、場地直送新鮮到貨。圖／SOGO提供
季節商品、場地直送新鮮到貨。圖／SOGO提供
忠孝館超市首度引進鮮花販售，滿足現代人注重的生活儀式感。圖／SOGO提供
忠孝館超市首度引進鮮花販售，滿足現代人注重的生活儀式感。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館超市全台首發導入UV-C推車滅菌艙裝置。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館超市全台首發導入UV-C推車滅菌艙裝置。圖／SOGO提供

SOGO 品牌

延伸閱讀

遠東SOGO 綠色轉型報捷

綠色消費旅程 展現環保成果

不用再繞路！忠孝復興4號連通口8/15開通 SOGO加碼B2超市升級見客

SOGO「美妝天后宮」強攻貴婦保養 9月再添2戰力

相關新聞

迎中秋 汐止遠雄廣場推薦星巴克、小茶栽堂等多款月餅

距離中秋節還有近一個月的時間，不少糕餅業者搶攻送禮市場，推出早鳥預購優惠。新北市汐止遠雄廣場集結多款特色中秋禮盒，即日起...

衝了！海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡開賣 嗶卡會發光

海尼根去年推出零酒精罐裝造型悠遊卡，開賣瞬間秒殺售罄；今夏再度推全新創意造型悠遊卡，等比縮小、真實還原海尼根0.0零酒精...

Balenciaga模特兒樣子超怪？原來貓膩藏這裡...

Balenciaga除了日前一枚被網友瘋傳為「垃圾袋」的黑色包款後，近日再有超怪創意：昨日品牌官方instagram中貼...

蓮城奇幻雙宮之旅

聯合報系有行旅企畫「蓮城 解鎖雙宮奇幻之旅」全新旅程。花蓮縣壽豐鄉的峇里布達雅皇宮，群山環繞，漫步其中彷彿置身峇里島。另...

SOGO忠孝館華麗轉身！攜手復興館 迎戰信義區百貨

遠東SOGO百貨台北店將華麗轉身！坪效王忠孝館拚改裝，B1連通口連結捷運4號出口，加裝手扶梯今（15）日竣工啟用，B2超...

最炸街舞即興對尬 Red Bull街舞大賽評審你來當

Red Bull Dance Your Style台灣大賽，將在9月3日於信義香堤登場；這項全台最多元的街舞競技擂台，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。