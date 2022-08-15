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減醣40%！家樂福台中西屯店首推「Nakery裸焙坊」 全系列使用無添加麵粉

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
營養師李婉萍表示家樂福推出的低醣麵包，減醣比例高達40%，特別適合需要低醣飲食控制的民眾購買。圖／家樂福提供
營養師李婉萍表示家樂福推出的低醣麵包，減醣比例高達40%，特別適合需要低醣飲食控制的民眾購買。圖／家樂福提供

健康飲食當道，「無添加」、「低醣」是許多現代人積極追求的飲食方式，為了讓更多人品嘗食物純粹的美好，家樂福宣布推出全新烘焙品牌「Nakery裸焙坊」，以「Naked裸」為產品研發核心，單純的配方搭配優質的食材，所有成分簡單透明，沒有看不懂的添加物，全系列產品更進一步送國際A.A.無添加驗證，不惜花費更多時間與成本，就是為了讓民眾安心享受食物的自然滋味。

家樂福商品部總監黃翠華表示，作為家樂福食物轉型計畫「Act for Food食際行動」的一環，Nakery裸焙坊以紐西蘭安佳奶油取代傳統酥油，麵粉也堅持比照歐盟標準做到100%無添加，讓民眾感受食物美好的原始風味。

Nakery裸焙坊首店率先於家樂福台中西屯店推出，每日限量提供，並計劃於今年陸續推展至全台大賣場及超市店。店內除了多款採用A.A. 100%無添加驗證麵粉製成的「裸系列」麵包外，更推出由世界烘焙大賽冠軍王鵬傑師傅研發的「低醣系列」麵包，包括吐司、小圓麵包及軟法麵包。王鵬傑表示，低醣麵粉本身有大量膳食纖維，但相較一般麵粉筋性比較不足，而這次特別研發如何混和低醣麵粉，降低醣份及澱粉的攝取，但依然保有彈性柔軟的口感，給消費者健康而不損美味的低醣新選擇。

營養師李婉萍更大讚這次家樂福Nakery裸焙坊推出的低醣麵包，不僅減醣比例高達40%，每片吐司更含有相當於3.8碗的高麗菜的膳食纖維，對於想要做低醣飲食控制的族群是非常好的選擇。

另外，Nakery裸焙坊也推出多款用料紮實、造型精緻的歐式、台式麵包及蛋糕，其中也包括數款以米為主原料製成的「無麵粉蛋糕」；此外，由家樂福CQI杯測師團隊研發監製的自有咖啡品牌inLove Café，除了獲得義大利IIAC國際咖啡評鑑金獎的雨林認證系列咖啡外，也於Nakery裸焙坊推出經半年時間尋豆杯測精選的屏東霧台神山莊園咖啡豆及現烘咖啡，讓民眾在店內就能舒適享受美味的麵包與咖啡。

家樂福營運長吳國憲於「Nakery裸焙坊」開幕分享會上表達家樂福對於延續食物安全和在地的堅持與努力。圖／家樂福提供
家樂福營運長吳國憲於「Nakery裸焙坊」開幕分享會上表達家樂福對於延續食物安全和在地的堅持與努力。圖／家樂福提供
家樂福於今年4月推出的台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100%無添加三章認證的「透明吐司」。圖／家樂福提供
家樂福於今年4月推出的台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100%無添加三章認證的「透明吐司」。圖／家樂福提供
「Nakery裸焙坊」首店率先於家樂福台中西屯店推出。圖／家樂福提供
「Nakery裸焙坊」首店率先於家樂福台中西屯店推出。圖／家樂福提供

麵包 咖啡 家樂福

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