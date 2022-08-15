減醣40%！家樂福台中西屯店首推「Nakery裸焙坊」 全系列使用無添加麵粉

健康飲食當道，「無添加」、「低醣」是許多現代人積極追求的飲食方式，為了讓更多人品嘗食物純粹的美好，家樂福宣布推出全新烘焙品牌「Nakery裸焙坊」，以「Naked裸」為產品研發核心，單純的配方搭配優質的食材，所有成分簡單透明，沒有看不懂的添加物，全系列產品更進一步送國際A.A.無添加驗證，不惜花費更多時間與成本，就是為了讓民眾安心享受食物的自然滋味。

家樂福商品部總監黃翠華表示，作為家樂福食物轉型計畫「Act for Food食際行動」的一環，Nakery裸焙坊以紐西蘭安佳奶油取代傳統酥油，麵粉也堅持比照歐盟標準做到100%無添加，讓民眾感受食物美好的原始風味。

Nakery裸焙坊首店率先於家樂福台中西屯店推出，每日限量提供，並計劃於今年陸續推展至全台大賣場及超市店。店內除了多款採用A.A. 100%無添加驗證麵粉製成的「裸系列」麵包外，更推出由世界烘焙大賽冠軍王鵬傑師傅研發的「低醣系列」麵包，包括吐司、小圓麵包及軟法麵包。王鵬傑表示，低醣麵粉本身有大量膳食纖維，但相較一般麵粉筋性比較不足，而這次特別研發如何混和低醣麵粉，降低醣份及澱粉的攝取，但依然保有彈性柔軟的口感，給消費者健康而不損美味的低醣新選擇。

營養師李婉萍更大讚這次家樂福Nakery裸焙坊推出的低醣麵包，不僅減醣比例高達40%，每片吐司更含有相當於3.8碗的高麗菜的膳食纖維，對於想要做低醣飲食控制的族群是非常好的選擇。