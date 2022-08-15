7-ELEVEN中秋預購必買 傳統糕餅、名店醬料、小農鮮果

倒數不到1個月就是中秋節了，7-ELEVEN預期多數民眾傾向選擇宅家與親友團聚烤肉，即日起規畫「夯肉趣」及「名店月餅大賞」兩大中秋預購主題，匯聚亞洲各地風味醬料搭配烤肉，中秋月餅與禮盒則以在地、跨界、名店為主軸，推出在地小農鮮採當季老欉文旦、百香果、牛奶鳳梨等水果禮盒、逾百種伴手禮可供挑選，9月10日前購買中秋預購指定品項再享任選第2件9折優惠。

7-ELEVEN中秋預購於6月搶先起跑，今年除攜手郭元益、小潘蛋糕坊、太陽、佳德等人氣名店，推出蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪等傳統糕餅外，另還有迷你版的奇華至尊月餅，使用復古懷舊鐵盒別具意義，近20款月餅供民眾選擇。更看準蛋黃酥的現象級搶購熱潮，首次引進「三統漢菓子鳳凰流心酥」，想要拚創意還有預購獨家販售「顏新發 × 林聰明沙茶月餅禮盒」，由嘉義人氣小吃林聰明沙茶魚鬆搭配百年老店綠豆沙；「郭元益SOU集月光禮盒」、「點點心 × PHANTACi滿秋熊月餅」與「清原芋奶豆沙酥」等品牌跨界商品。另外，亦體貼單身及小家庭商機推出的單入裝月餅，年銷上百萬顆，意外創下銷售佳績。

而因應消費者中秋烤肉需求，7-ELEVEN引進逾百種嚴選肉品與海鮮等食材，更提供在地當季盛產的「澎湖透抽」及「宜蘭香魚」就近預購；同時網羅「王品嚴選海陸雙饗燒烤宴」、「犇鐵板燒秘製燒肉菠蘿堡」、「錵鑶串糰子」以及「碳佐麻里金沙起司地瓜燒」等人氣名店料理，還可選購陶瓷電烤盤、高效能瓦斯爐等烤肉周邊，一戰就近買齊烤肉備品。

為呈現多樣化烤肉風味，7-ELEVEN中秋預購另推「夯肉趣」專區，其中烤肉必備的靈魂醬料，首推韓國進口的「CJ白雪韓式排骨醃烤調味醬」，可當烤肉塗醬外，也可醃漬肉品、炒肉超百搭；另還有熱銷上萬瓶的「海底撈香辣粉」、「乾杯萬用燒肉醬」及「炳叔沙茶醬」等，輕鬆變出大廚風味。