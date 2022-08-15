開箱！暗黑「寶可夢」主題房 入住就把藤原浩聯名皮卡丘、卡比獸帶回家

由藤原浩聯手任天堂寶可夢，以及INVINCIBLE推動的「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」旅宿計畫，由於入住就能獲得限定的暗黑版寶可夢，因此曝光之後就受到各界矚目。果不其然，月初率先開賣第一波入住日期8月19日至9月29日，每天12間房間可預訂，總共約500多間在上線之後2分鐘立即完售，讓人不得不欽佩三方聯名的魅力。

金普頓大安酒店成為「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」計畫的協力飯店，在此之前記者也搶先帶領讀者開箱「暗黑寶可夢」主題房。電梯一到四樓，就能看到從地板到牆面都換上假草皮、黑色或是森林景色的牆面，更有一只黑色大型卡比獸坐鎮。而到了主題房間內，INVINCIBLE也把先前在東京的INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON的企劃元素，完整復刻，像是床後的大面積壁貼，就是懷舊的2D寶可夢遊戲畫面。床上更會備有隨機替換的暗黑版卡比獸或是皮卡丘，其次還包括帶有Fragment Design閃電標誌的抱枕、地墊，以及毛巾拖鞋。另外，還打造了一間紀念商品店，只限定入住旅客能購買，此次聯名企劃的商品。

INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI旅宿計畫，入住就能得到寶可夢球3顆。記者曾智緯／攝影

此次住宿者能獲得包含：寶可夢玩偶、寶可夢玩偶吊飾、神奇糖果1包、美味之水3罐、勁爽汽水2罐、寶可夢球3顆、retaW洗漱用品1組、拖鞋1雙，以及托特包1個總共9項限定禮物。所以即便房價平均破萬元，還是吸引了許多粉絲搶訂，就是想要獲得市面上無法入手的寶可夢與Fragment Design聯名商品。如果沒搶到第一波的入住機會也沒關係，根據品牌透露，由於反應熱烈，目前正著手洽談是否再開放第二波的入住名額。

電梯一到四樓，就能看到從地板到牆面都換上假草皮、黑色或是森林景色的牆面，更有一只黑色大型卡比獸坐鎮。記者曾智緯／攝影

INVINCIBLE還打造了一間紀念商品店，只限定入住旅客能購買，此次聯名企劃的商品。記者曾智緯／攝影

四樓的另一側也有黑色大型卡比獸坐鎮。記者曾智緯／攝影

床後的大面積壁貼，就是懷舊的2D寶可夢遊戲畫面，並備有隨機替換的暗黑版卡比獸或是皮卡丘。記者曾智緯／攝影

INVINCIBLE還打造了一間紀念商品店，只限定入住旅客能購買，此次聯名企劃的商品。記者曾智緯／攝影

INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI旅宿計畫，入住就能得到市面無售的購物袋及毛巾拖鞋。記者曾智緯／攝影