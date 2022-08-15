「卡洛塔妮」推羊奶霜淇淋 搶攻兒童市場

天天35度以上的高溫，就是想吃冰。羊奶粉品牌「卡洛塔妮」打造吸睛亮眼的創意小羊巴士，展開全台巡迴，並將羊奶粉製作成霜淇淋，讓平常害怕羊奶味的小朋友，可以透過吃冰的方式來體驗品嘗羊奶粉。

第一站已於日前在兒童新樂園摩天輪廣場舉行，當天酷熱的天氣，吸引家長帶小朋友嚐鮮。現場除了金裝幼兒羊奶粉製成的低糖霜淇淋，廠商還免費發放羊乳片給小朋友，並安排了可愛的小羊人偶跟民眾互動玩遊戲，讓入園的民眾有吃又有玩。

「卡洛塔妮」原產地為紐西蘭，乳羊放牧於天然草原中，吸收青草中獨特純淨的營養，所分泌乳汁，不但含有「核苷酸」，更含有「共軛亞麻油酸」(CLA)等多種天然的營養。

有些消費者因不喜羊羶味，對於羊奶接受度不高，卡洛塔妮利用獨特天然原態製程，100%天然純羊奶乳脂，保留羊奶的完整營養，降低羊奶粉喝起來的羊羶味。

卡洛塔妮強調，羊奶的蛋白質凝乳比牛奶更細緻、脂肪分子更小，因此羊奶容易消化吸收，其中天然的Sn2-PA，有助於寶寶調整體質、提升保護力。