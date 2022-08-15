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讓花火大會躍上餐桌 飛花落院仲秋菜色盡顯繽紛

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
夏末初秋的「飛花落院」，炙熱的陽光穿過林蔭撒落地面，寂靜優美。圖／飛花落院提供。
夏末初秋的「飛花落院」，炙熱的陽光穿過林蔭撒落地面，寂靜優美。圖／飛花落院提供。

繼上一季以野餐做為發想起源的「趣春遊」主題後，「飛花落院」仲秋菜色以參加日本祭典絕對不能錯過的「花火大會」、要和重要的人一起看花火，作為新一季菜單發想靈感，透過蒸、炸、炙、烤、焗、凍等烹調工藝，帶出食材內斂香氣，由主廚經由10道料理的細膩鋪陳，讓慶典花火般的繽紛色彩躍上餐桌。

這套蘊含百紫千紅的新一季菜單，以前菜「明太子西瓜番茄冷麵」揭開序幕。主廚想在盛夏帶大家透過食材降暑氣，極力保留不同食材的精華原味，呈現一道多層次饗宴。將一公斤番茄僅能萃取出200公克的冰涼澄清湯，淋在用3種橙皮鹽漬、並低溫烹調的鱒鮭上，白色素面覆蓋口感微辣的西瓜番茄果肉，上面的紫蘇花穗在口中散發優雅內斂的香氣，整道前菜彷彿天空中綻放的五彩花火，亮麗繽紛。

甘甜飽滿的海鮮，是本季最大亮點。「魚子醬昆布蒸鮑魚」以綿密的鮑肝醬裹覆著飽滿彈牙的清蒸黑鮑，上方鋪上法國的黃金奧賽嘉魚子醬和滑脆的山藥，讓綠色細絲的紫蘇微微地從齒縫中竄出香氣，齒頰留香。

「白昆布鮪節水芥湯」將醬漬的鮪魚赤身，淋上熱騰騰的鮪節柴魚湯，高湯的川燙讓鮪魚慢慢從2分熟到5分熟，搭配水田芥的清香及白昆布細絲在湯中化開，細緻鮮甜。

套餐中的甘味是「蜜柚柑橘凍」以及「蓮蓉黃金奶酥最中餅」。前者以整顆柑橘做成果凍，讓清新的橘皮香氣在口中慢慢綻開來。而中秋節應景的最中餅，相傳是日本平安時代皇宮內的御用點心，也是宮廷在中秋賞月宴會的必備甜點，以酥脆的外殼包覆住蓮蓉內餡，再撒上香草黃金奶酥，做為完美結尾。

「飛花落院」網路商店也在中秋節前推出限量最中餅宅配禮盒，包含紅豆麻糬胡桃、黃金蓮蓉奶酥與栗子咖啡榛果3種經典口味各3個，每盒1180元。

魚子醬昆布蒸鮑魚。圖／飛花落院提供。
魚子醬昆布蒸鮑魚。圖／飛花落院提供。
白昆布鮪節水芥湯。圖／飛花落院提供。
白昆布鮪節水芥湯。圖／飛花落院提供。
蜜柚柑橘凍。圖／飛花落院提供。
蜜柚柑橘凍。圖／飛花落院提供。
明太子西瓜番茄冷麵。圖／飛花落院提供。
明太子西瓜番茄冷麵。圖／飛花落院提供。
蓮蓉黃金奶酥最中餅。圖／飛花落院提供。
蓮蓉黃金奶酥最中餅。圖／飛花落院提供。

中秋節 日本 柑橘

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