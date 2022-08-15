快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

象拔蚌、螢烏賊都上桌！壽司郎「限定款壽司」 只賣19天

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
壽司郎自8月17日起推出「日本環島美食祭」活動。圖／壽司郎提供
壽司郎自8月17日起推出「日本環島美食祭」活動。圖／壽司郎提供

在不能出國的日子中，來自日本的「壽司郎」自8月17日起，以真鱈、貝柱、象拔蚌等食材，推出「日本環島美食祭」，打造出多款特色壽司，為味蕾帶來一場免出國的日本小旅行。

本次登場的「北海道產炙燒昆布真鱈」，選用生長於寒冷水域中的真鱈，肉質細緻柔嫩，運用昆布熟成提升鮮味，並透過炙燒逼出油脂的香氣，每盤2貫40元。「青森縣產檸檬羅勒帆立貝」則是選用青森縣的帆立貝，以羅勒帶出貝類的滋味，具有彈牙口感，2貫40元。至於「靜岡縣產炭燒鰹魚」，選用一本釣的鰹魚，經炭火燒烤呈現炭燒香氣，中間則維持半生狀態，具有層次風味，2貫40元。

除此之外，「愛知縣產象拔蚌」的口感爽脆，乃是高品質的食材，每貫60元。同時壽司郎也選用兵庫縣產的螢烏賊，藉由水煮的方式推出「兵庫縣產螢烏賊軍艦」，忠實呈現螢烏賊的鮮甜風味，2貫40元。另外本次活動中，還吃得到「北海道產貝柱」、「長崎縣產酥炸竹莢魚」、「長崎縣產丁香魚天婦羅」等不同特色食材，限時供應至9月4日為止。

壽司郎 日本 烏賊

延伸閱讀

吃迴轉壽司見「噁心畫面」 她崩潰：以後只敢用點的了

不再鮭魚之亂！壽司郎集點換好禮 網友開箱神秘「特製餐點」

日本壽司郎推啤酒半價暢飲卻「一開店就缺貨」 客人怒批變相詐欺

壽司郎這盤絕品被封鎮店之寶 他大讚：其他品項下架也ok

相關新聞

開箱！暗黑寶可夢主題房 把聯名皮卡丘、卡比獸帶回家

由藤原浩聯手任天堂寶可夢，以及INVINCIBLE推動的「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGM...

不再發行實體卡！HAPPY GO會員刷App條碼 消費抽Gogoro

響應聯合國永續發展目標，企業近年也紛紛推動ESG投入環保行動。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷正式宣告推出一系列「Let’s...

HAPPY GO推永續環保三方案 宣告不再發行實體卡

全台會員點數龍頭HAPPY GO鼎鼎聯合行銷今（15）日宣示一系列「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」...

讓花火大會躍上餐桌 飛花落院仲秋菜色盡顯繽紛

繼上一季以野餐做為發想起源的「趣春遊」主題後，「飛花落院」仲秋菜色以參加日本祭典絕對不能錯過的「花火大會」、要和重要的人...

象拔蚌、螢烏賊都上桌！壽司郎「限定款壽司」 只賣19天

在不能出國的日子中，來自日本的「壽司郎」自8月17日起，以真鱈、貝柱、象拔蚌等食材，推出「日本環島美食祭」，打造出多款特...

挺你的懶人日常！ 日本旭川折折墊募資上線 早鳥享62折

上班族疲憊辛勞的一天結束，想發懶躺在家中沙發，找一個最放鬆的姿態休憩，日本旭川折折墊採用高密度記憶內芯，舒適地支撐身軀且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。