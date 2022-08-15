象拔蚌、螢烏賊都上桌！壽司郎「限定款壽司」 只賣19天

在不能出國的日子中，來自日本的「壽司郎」自8月17日起，以真鱈、貝柱、象拔蚌等食材，推出「日本環島美食祭」，打造出多款特色壽司，為味蕾帶來一場免出國的日本小旅行。

本次登場的「北海道產炙燒昆布真鱈」，選用生長於寒冷水域中的真鱈，肉質細緻柔嫩，運用昆布熟成提升鮮味，並透過炙燒逼出油脂的香氣，每盤2貫40元。「青森縣產檸檬羅勒帆立貝」則是選用青森縣的帆立貝，以羅勒帶出貝類的滋味，具有彈牙口感，2貫40元。至於「靜岡縣產炭燒鰹魚」，選用一本釣的鰹魚，經炭火燒烤呈現炭燒香氣，中間則維持半生狀態，具有層次風味，2貫40元。

除此之外，「愛知縣產象拔蚌」的口感爽脆，乃是高品質的食材，每貫60元。同時壽司郎也選用兵庫縣產的螢烏賊，藉由水煮的方式推出「兵庫縣產螢烏賊軍艦」，忠實呈現螢烏賊的鮮甜風味，2貫40元。另外本次活動中，還吃得到「北海道產貝柱」、「長崎縣產酥炸竹莢魚」、「長崎縣產丁香魚天婦羅」等不同特色食材，限時供應至9月4日為止。