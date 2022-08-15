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挺你的懶人日常！ 日本旭川折折墊募資上線 早鳥享62折

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
日本旭川折折墊有多種使用方式，不論任何情境都能一次滿足。圖/有你共創提供
日本旭川折折墊有多種使用方式，不論任何情境都能一次滿足。圖/有你共創提供

上班族疲憊辛勞的一天結束，想發懶躺在家中沙發，找一個最放鬆的姿態休憩，日本旭川折折墊採用高密度記憶內芯，舒適地支撐身軀且符合人體工學，緊密貼合人體曲線，均勻釋放身體壓力，針織緹花面布提高了親膚與舒適度，布套還可拆卸機洗，維持清潔衛生更便利，並通過SGS認證，耐洗耐磨，支撐你的懶人日常。

日本旭川折折墊有多種使用方式，不論是看電視當背靠墊、追劇時用的趴墊、放鬆時的腳靠墊、紓壓伸展開背墊及躺墊，都能一次滿足，專利折疊設計隨消費者的使用喜好，高機能性隨心變換，折折墊可對折疊放十分利於居家收納；兩種基礎顏色提供選擇，療癒淺藍色在視覺上更顯舒適，質感內斂灰色在居家風格上更百搭。

日本旭川折折墊由有.設計團隊引進，已在嘖嘖平台進行募資，現在享有超超早鳥62折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

日本旭川折折墊共有兩種基礎顏色提供選擇。圖/有你共創提供
日本旭川折折墊共有兩種基礎顏色提供選擇。圖/有你共創提供

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