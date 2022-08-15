新竹縣五峰鄉櫻花祭 FunNow預訂九五折優惠

都會享樂預訂平台 FunNow 今（15）日中午 12 點獨家開賣位於新竹縣五峰鄉的「蟬說：霧繞：櫻花祭」，開放預訂明年 2 月 13 日至 3 月 3 日時段，自 FunNow 預訂不僅有獨家九五折優惠。想要感受被粉紅櫻花海包圍的夢幻氛圍，千萬不要錯過一年只有一次的機會。

每年春天來臨前，都是櫻花盛開的季節，當豪華露營碰上少女感十足的粉紅色櫻花，不言而喻的夢幻感讓露營迷十分興奮！FunNow 獨家上架的「蟬說：霧繞」豪華露營系列，其中「豐收地」因為被櫻花樹圍繞，每年春天前只要開賣都是秒殺。

「蟬說：霧繞」櫻花祭於明年 2 月 13 日至 3 月 3 日登場，預訂可獲得期間限定伴手禮、櫻花祭風格下午茶小點心等，讓來到這裡露營的旅人，從外在所處的自然環境到露營期間的感受，都與櫻花有連結，透過一致性的體驗，感受櫻花的美、露營的好。

位於新竹縣五峰鄉的園區，就在海拔 1,000 公尺的白蘭部落，四周遍布美麗的杉木林，天氣好時能俯瞰白蘭溪谷，有時也能坐看雲海翻騰及山嵐繚繞的美麗景致。園區內一年四季景象迴異，從 2 月起至 8 月左右，依序有櫻花、螢火蟲、繡球花、甲蟲等不同生態特色，有時還能發現竹節蟲、飛鼠等蹤跡，生態盎然。

當露營成為都會人的娛樂選項，跨足豪華露營產業的 FunNow 致力提供優質的露營方案給消費者，希望大家在免裝備露營的選擇上，能有更便利的預訂體驗。有意訂位者可連結：https://www.myfunnow.com/zh-tw/branches/3039604133801