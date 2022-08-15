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帥慘了！魏嘏雋上手泰格豪雅新智能表、爽開保時捷F1賽車

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TAG Heuer品牌大使魏河俊受邀與保時捷電動車隊一同化身車手，親自駕駛賽車奔馳。圖／摘自intagram
TAG Heuer品牌大使魏河俊受邀與保時捷電動車隊一同化身車手，親自駕駛賽車奔馳。圖／摘自intagram

韓國人氣男星魏河俊（又譯魏嘏雋）自從成為泰格豪雅（TAG Heuer）韓國區的品牌大使後，可說各種福利不斷，除了腕表戴不完之外，日前還化身車手，親自試駕了保時捷F1賽車，讓腕表迷、車迷都羨慕不已。

日前，TAG Heuer選在韓國曝光全新的Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表，靈感源自Porsche的電動車Taycan車款，這款腕表更能與其他保時捷車款進行連線配對，提供車主更進階的操控功能；同時也是雙方合作以來的首款智能表。TAG Heuer選用了Taycan車款的冷冽藍色作為表款主要色調，更特別設計了以印刷電路板和賽道為概念的表面，凸顯速度與科技感。這款特別款智能腕表，還能與汽車的微電腦連動，可直接在表面顯示已配對的Porsche車款資訊，例如電池百分比、總里程數等，讓車主更快掌握車況。腕表使用鍍黑鈦金屬製成表殼，搭配同色陶瓷表圈，6點鐘位置的「Porsche」與12點鐘的「100」字樣，皆帶有招牌的冷冽藍色調而更加突出。

品牌大使魏河俊以西裝造型搭配Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表。圖／TAG Heuer提供
品牌大使魏河俊以西裝造型搭配Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表。圖／TAG Heuer提供

由於選在韓國發表，因此身為品牌大使的魏河俊自然就是最佳詮釋人選，除了在記者會上以西裝造型搭配Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕錶。魏河俊還與受邀到韓國的保時捷電動車隊一同化身車手，親自駕駛賽車奔馳，讓本來就充滿男性魅力的他，更加帥氣。由於經驗十分難得，讓魏河俊也忍不住在自己千萬人追蹤的instagram一連分享多篇貼文，粉絲更回應說「你真的不考慮當個賽車手嗎？」。

品牌大使魏河俊坐在保時捷賽車內，現身Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表的記者會。圖／TAG Heuer提供
品牌大使魏河俊坐在保時捷賽車內，現身Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表的記者會。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer品牌大使魏河俊受邀與保時捷電動車隊一同化身車手，親自駕駛賽車奔馳。圖／摘自intagram
TAG Heuer品牌大使魏河俊受邀與保時捷電動車隊一同化身車手，親自駕駛賽車奔馳。圖／摘自intagram

保時捷電動車隊的成員，為TAG Heuer品牌大使魏河俊（左）解說如何駕駛賽車。圖／摘自intagram
保時捷電動車隊的成員，為TAG Heuer品牌大使魏河俊（左）解說如何駕駛賽車。圖／摘自intagram

保時捷電動車隊的成員，為TAG Heuer品牌大使魏河俊（左）解說如何駕駛賽車。圖／摘自intagram
保時捷電動車隊的成員，為TAG Heuer品牌大使魏河俊（左）解說如何駕駛賽車。圖／摘自intagram

TAG Heuer選在韓國盛大舉辦全新Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表的記者會。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer選在韓國盛大舉辦全新Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表的記者會。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer選用了Taycan車款的冷冽藍色作為表款主要色調，更特別設計了以印刷電路板和賽道為概念的表面，凸顯速度與科技感。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer選用了Taycan車款的冷冽藍色作為表款主要色調，更特別設計了以印刷電路板和賽道為概念的表面，凸顯速度與科技感。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表，黑色DLC塗層噴砂鈦金屬表殼，搭配黑色陶瓷表圈，約90,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表，黑色DLC塗層噴砂鈦金屬表殼，搭配黑色陶瓷表圈，約90,900元。圖／TAG Heuer提供

腕表 保時捷

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