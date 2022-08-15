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帥慘了！魏嘏雋上手泰格豪雅新智能表、爽開保時捷F1賽車
韓國人氣男星魏河俊（又譯魏嘏雋）自從成為泰格豪雅（TAG Heuer）韓國區的品牌大使後，可說各種福利不斷，除了腕表戴不完之外，日前還化身車手，親自試駕了保時捷F1賽車，讓腕表迷、車迷都羨慕不已。
日前，TAG Heuer選在韓國曝光全新的Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕表，靈感源自Porsche的電動車Taycan車款，這款腕表更能與其他保時捷車款進行連線配對，提供車主更進階的操控功能；同時也是雙方合作以來的首款智能表。TAG Heuer選用了Taycan車款的冷冽藍色作為表款主要色調，更特別設計了以印刷電路板和賽道為概念的表面，凸顯速度與科技感。這款特別款智能腕表，還能與汽車的微電腦連動，可直接在表面顯示已配對的Porsche車款資訊，例如電池百分比、總里程數等，讓車主更快掌握車況。腕表使用鍍黑鈦金屬製成表殼，搭配同色陶瓷表圈，6點鐘位置的「Porsche」與12點鐘的「100」字樣，皆帶有招牌的冷冽藍色調而更加突出。
由於選在韓國發表，因此身為品牌大使的魏河俊自然就是最佳詮釋人選，除了在記者會上以西裝造型搭配Connected Calibre E4保時捷特別版智能腕錶。魏河俊還與受邀到韓國的保時捷電動車隊一同化身車手，親自駕駛賽車奔馳，讓本來就充滿男性魅力的他，更加帥氣。由於經驗十分難得，讓魏河俊也忍不住在自己千萬人追蹤的instagram一連分享多篇貼文，粉絲更回應說「你真的不考慮當個賽車手嗎？」。
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