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暑假出遊時尚踩點正夯 vacanza合作文青風插畫贈好禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
vacanza自即日起至8月31日止展開「漫走假期」限定活動，於實體通路及官方線上通路可兌換折價券，消費即贈文青質感貼紙。圖／vacanza提供
vacanza自即日起至8月31日止展開「漫走假期」限定活動，於實體通路及官方線上通路可兌換折價券，消費即贈文青質感貼紙。圖／vacanza提供

品牌名意為「假期」的台灣飾品vacanza，於2022年間陸續開設「假期茶時光」、「假期飾品貿易公司」以及「假期俱樂部」等三家全新門市，從飾品、飲品、觀光景點，甚至到酒吧，透過每間店傳達不同假期體驗。今年暑假期間，vacanza推出「漫走假期」活動，由文青插畫家33（@33_original）特別繪製vacanza限定「漫走地圖」，自即日起至8月31日止，透過踩點可獲不同優惠折扣與好禮。

「漫走假期」活動期間，凡於vacanza實體通路及官方線上通路不限金額消費，即贈送限定貼紙，數量有限，送完為止。若親臨實體各門市或於官方線上通路消費，均可免費領取「漫走假期折價券」，享假期茶時光、假期俱樂部飲品折價、假期飾品貿易公司精美禮盒兌換、夏季飾品買1送1、字母系列飾品買1送1，以及購物金等優惠好康。同時品牌亦針對夏日出遊首度推出「多用途復古圓筒小包」，純鋼金色鍊條拆下當作腰鍊配戴，上面的LOGO 「V」造型可當作綴飾或耳環，cp值高。

vacanza多用途復古圓筒小包，提供黑、白兩色，各980元。圖／vacanza提供
vacanza多用途復古圓筒小包，提供黑、白兩色，各980元。圖／vacanza提供
vacanza 「漫走假期」踩點活動自即日起至8月31日止。圖／vacanza提供
vacanza 「漫走假期」踩點活動自即日起至8月31日止。圖／vacanza提供
vacanza多用途復古圓筒小包，不只是包包，也是腰鍊、耳環，讓時尚搭配變化無窮。圖／vacanza提供
vacanza多用途復古圓筒小包，不只是包包，也是腰鍊、耳環，讓時尚搭配變化無窮。圖／vacanza提供

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