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蕭邦L'Heure du Diamant 全新優雅小尺寸配金屬鍊帶
瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）是是少數同時擅長傳統高級製表與珠寶的品牌，而最富盛名的經典系列L'Heure du Diamant珠寶表，更是以精湛技藝彰顯鑽石美感的代表作。如今，這個迷人的系列迎來全新的26毫米直徑尺寸的珠寶表，採用符合倫理道德標準的金質製作，搭配柔軟服貼金屬表鍊，並搭載手動上練機械機芯，完美見證品牌珠寶藝術與製表技藝間的精妙平衡。
數十年來，珠寶腕表一直蕭邦舍費爾家族歷史上的特色之一。全新尺寸的L'Heure du Diamant腕表，運用標誌性鑲嵌工藝提升鑽石的極致純淨度，重逾兩克拉的明亮式切割圓鑽鋪鑲成一條緞帶般環繞著表殼，與鑲嵌12顆明亮式切割圓鑽時標的精緻珍珠貝母表盤互相輝映。正如品牌所承諾，於2018年起全系列貴重金屬部份以符合倫理道德標準的材質製作，今年新作更同時提供18K白金或玫瑰金兩種款式，搭載可準確顯示小時和分鐘的手動上練機械機芯，提供手腕纖細的女性全新的時尚選擇。
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