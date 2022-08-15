超商食品變身藝品 台北當代館「轉接器」聚焦科技日常

當科技成為日常，智慧型手機搭載的轉接器「電晶體」，成為驅動現代文明的力量。台北當代藝術館與洪建全基金會合作推出主題大展「轉接器」，邀集11位台灣當代藝術家展出23件作品，透過跨科技、跨時代、跨物種的創作，探討當前人類與社會議題。

「少女的祈禱-菜洗坑與蘿蔔洗冰」延續李明學於 2018 年的「邊界計畫」，從商品保存期限的議題出發，探討商品、保存期限、藝術品與人、記憶之間的關係。藝術家和團隊花了半年的時間，在超商、量販店中搜尋並購買與展覽結束同一天到期的食品，成為展覽現場的藝術品；再邀請觀眾透過購買商品，與藝術家交換在展場中的攝影作品，讓整個計畫成為一個辯證物件意義的動態過程。

在「動物島計畫」系列作品中，李明學陳列從賣場蒐集到以「動物」為品牌的產品，如白熊洗碗精、鱷魚牌蚊香、斑馬牌不鏽鋼碗、鷹牌煉乳等等，探討人類社會與動物之間的關係脈絡。

作品「黑與白-熊貓」出自許家維一系列以動物視角回看國際關係的錄像作品，包含熊貓、鹿、馬來貘。「黑與白-熊貓」與日本「漫才師」合作，以熊貓可愛的形象為喜劇演出的材料,用詼諧的言語描述熊貓外交的歷史與政治問題。例如談到最早在中國唐朝武則天時期，熊貓就曾經被當作禮物送給日本天皇，到現在熊貓還扮演重要的外交角色。

彭弘智「搶錢計畫」記錄一場藝術家發起的社會科學實驗，看似一座貼滿鈔票的塑像被推至人群前，一窩蜂爭搶撕光鈔票後，顯露出一位身心障礙者的裸體身軀，漠然地望向群眾，直擊一場人性貪婪與剝削弱勢族群的行動劇。「宣傳三部曲」則將美國愛國歌曲、日本軍歌及中國三首不同政治時空的宣傳歌曲，在藝術家改編及不同語言翻譯下，呈現台、美、中、日、韓，五個國家間相異的意識形態、或相似的國族主義的解讀型態。