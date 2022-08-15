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陪伴青春20年！最後一間「古早傳說」中和店 月底熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
古早傳說中和店即將於8月底結束營業。圖／擷取自google map
古早傳說中和店即將於8月底結束營業。圖／擷取自google map

以古色古香裝潢，陪伴許多民眾度過休閒時光的「古早傳說」餐廳，近2年繼收掉內湖店、新莊店後，僅存的「中和店」也即將於8月底結束營業，也讓古早傳說正式劃下句點，僅能留存在顧客的回憶之中。

2001年於中和起家的「古早傳說飲食雜誌館」，店內提供有滷味、炸物、披薩、甜點等小食，還有多種主餐與義大利麵，以及豐富的飲料選擇。同時店內也透過木造桌椅、格子窗飾、燈籠等元素，營造出古色古香的氛圍，讓民眾可以輕鬆用餐、聊天，陪伴許多人度過下課或是假日時光。

古早傳說全盛時期共有6間分店，歷經時代轉變已經陸續凋零。其中內湖店於2021年9月結束營業，新莊店則於今年6月熄燈。僅存的中和店，在google累積有超過1,100則評論，平均獲得3.6分，但是也即將於8月31日劃下休止符，讓許多6、7年級生的回憶走入歷史。

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