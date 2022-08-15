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最前衛時尚的環扣鎖 Tiffany Lock全新中性珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.發表最新珠寶系列Tiffany Lock。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co.發表最新珠寶系列Tiffany Lock。圖／Tiffany & Co.提供

「鎖」是美國精品品牌Tiffany & Co. 經典的主題之一，自1950年代Tiffany設計出功能性掛鎖之後，便開始以此為起點，延伸出鑰匙圈、鈔票夾、胸針和項鍊等經典系列的設計，並在過去的20年間，隨著深受歡迎的Return to Tiffany和 HardWear系列中不斷演變。

如今，Tiffany & Co.宣布推出全新珠寶系列Tiffany Lock，男女皆可配戴的中性珠寶以獨特鎖型重新定義人與人之間的緊密關係。包含18K黃金、玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石款四款全新手鐲，將於今年9月率先上市；系列其他款式將在2023年1月後推出。

Tiffany Lock系列以 18K白金、黃金和玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石重新構思「鎖」的概念，鎖扣具有工匠精心開發的創新旋轉機制，與掛鎖功能相呼應。而這次更特地以「No Rules. All Welcome.」為主題，由超模Imaan Hammam及美國滑板選手Tyshawn Jones一起拍攝形象視覺，以跨越性別，顛覆過往的既定思維及印象，大膽向世人宣示互相環扣的設計所蘊涵的「團結和包容」（togetherness and inclusivity）的當代概念，歡慶品牌全新經典的誕生。

超模Imaan Hammam及美國滑板選手Tyshawn Jones演繹全新Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany & Co.提供
超模Imaan Hammam及美國滑板選手Tyshawn Jones演繹全新Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
（由左至右）Tiffany Lock 18K金手鐲，20萬1,000元；18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
（由左至右）Tiffany Lock 18K金手鐲，20萬1,000元；18K白金與黃金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K金手鐲，20萬1,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K金手鐲，20萬1,000元。圖／Tiffany & Co.提供
美國滑板選手Tyshawn Jones演繹全新Tiffany Lock系列。圖／Tiffany & Co.提供
美國滑板選手Tyshawn Jones演繹全新Tiffany Lock系列。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金手鐲，20萬1,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金手鐲，20萬1,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手鐲，38萬4,000元。圖／Tiffany & Co.提供
超模Imaan Hammam演繹全新Tiffany Lock系列。圖／Tiffany & Co.提供
超模Imaan Hammam演繹全新Tiffany Lock系列。圖／Tiffany & Co.提供
四款全新Tiffany Lock手鐲9月1日將率先於全球限定專賣店獨家發售。圖／Tiffany & Co.提供
四款全新Tiffany Lock手鐲9月1日將率先於全球限定專賣店獨家發售。圖／Tiffany & Co.提供

Tiffany 鑽石

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