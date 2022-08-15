最前衛時尚的環扣鎖 Tiffany Lock全新中性珠寶

「鎖」是美國精品品牌Tiffany & Co. 經典的主題之一，自1950年代Tiffany設計出功能性掛鎖之後，便開始以此為起點，延伸出鑰匙圈、鈔票夾、胸針和項鍊等經典系列的設計，並在過去的20年間，隨著深受歡迎的Return to Tiffany和 HardWear系列中不斷演變。

如今，Tiffany & Co.宣布推出全新珠寶系列Tiffany Lock，男女皆可配戴的中性珠寶以獨特鎖型重新定義人與人之間的緊密關係。包含18K黃金、玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石款四款全新手鐲，將於今年9月率先上市；系列其他款式將在2023年1月後推出。