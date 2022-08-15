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台日夏季水果嘉年華 本周六凱道展售
慶祝日本台灣交流協會為紀念設立50周年，農委會本周六(20日)在凱道舉辦台日夏季水果嘉年華，日本夏季果品計15個攤位，台灣也有20個攤位展示(售)，期藉水果會友，以促進台日交流。
農委會表示，台灣生產芒果、香蕉、鳳梨、荔枝、柑橘類及葡萄等30餘種水果，年產量262萬餘公噸，產值達958億元，水果成為台灣最高產值的農糧產業；台灣輸日水果出口量從108年4706公噸，逐年提高至去(110)年2萬1996公噸，成長367%；到今年7月31日生鮮水果已外銷日本1萬9253公噸，占總出口量3萬685公噸的63%，日本已成為台灣水果第一大出口國家，是台灣水果重要的外銷市場。
農委會說，活動展出目前輸日水果及各式水果製成的手搖飲、水果酒、咖啡、茶等飲品，現場還有台日音樂表演，邀請消費者體驗35攤台日限定水果、夏日祭典小遊戲及7組台日藝人表演。
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