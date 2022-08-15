美戰迷瘋掉！「美少女戰士Crystal果凍包icash2.0」全套必收 OP會員明率先開搶

icash2.0造型卡浮誇度越來越無極限！愛金卡公司針對民眾最愛的美少女戰士系列，再推出「美少女戰士Crystal果凍包icash2.0」，打造mini版本的透明感包款，這次更附上同色系設計背帶，真的可以背在身上帶著走，讓粉絲們在支付消費及搭乘大眾交通工具時增添更多樂趣！

「美少女戰士」漫畫連載至今已過30年，不斷推出新作品，持續抓緊眾多新舊粉絲的心。愛金卡公司全新推出「美少女戰士Crystal果凍包系列icash2.0」，共有5款水手戰士卡片，每款卡片特別附贈1個可愛果凍包，造型可愛又精緻，果凍包外觀採透明設計，針對每位水手戰士衣領為設計靈感，將四合釦部分設計成領結造型，包包內另外附贈同色系背帶提供肩背或斜背方式攜帶，整體設計簡單清爽，絕對值得粉絲們購入收藏