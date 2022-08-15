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美戰迷瘋掉！「美少女戰士Crystal果凍包icash2.0」全套必收 OP會員明率先開搶
icash2.0造型卡浮誇度越來越無極限！愛金卡公司針對民眾最愛的美少女戰士系列，再推出「美少女戰士Crystal果凍包icash2.0」，打造mini版本的透明感包款，這次更附上同色系設計背帶，真的可以背在身上帶著走，讓粉絲們在支付消費及搭乘大眾交通工具時增添更多樂趣！
「美少女戰士」漫畫連載至今已過30年，不斷推出新作品，持續抓緊眾多新舊粉絲的心。愛金卡公司全新推出「美少女戰士Crystal果凍包系列icash2.0」，共有5款水手戰士卡片，每款卡片特別附贈1個可愛果凍包，造型可愛又精緻，果凍包外觀採透明設計，針對每位水手戰士衣領為設計靈感，將四合釦部分設計成領結造型，包包內另外附贈同色系背帶提供肩背或斜背方式攜帶，整體設計簡單清爽，絕對值得粉絲們購入收藏
「美少女戰士Crystal果凍包系列icash2.0」將於8月16日早上11時於OPEN POINT App提供OPEN POINT會員預購，這次率先推出完整收入5款的大套組讓死忠粉絲先搶購，建議售價1,995元。緊接著於8月23日起，則開放實體門市販售，每款售價399元；8月24日起，則是開放博客來、7-ELEVEN購物中心線上網購，每款435元，趕快記下時間準時搶購。
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