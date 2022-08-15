快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美戰迷瘋掉！「美少女戰士Crystal果凍包icash2.0」全套必收 OP會員明率先開搶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「美少女戰士Crystal果凍包系列icash2.0」將於8月16日早上11時於OPEN POINT App提供OPEN POINT會員預購，這次率先推出完整收入5款的大套組讓死忠粉絲先搶購，建議售價1,995元。圖／愛金卡公司提供
「美少女戰士Crystal果凍包系列icash2.0」將於8月16日早上11時於OPEN POINT App提供OPEN POINT會員預購，這次率先推出完整收入5款的大套組讓死忠粉絲先搶購，建議售價1,995元。圖／愛金卡公司提供

icash2.0造型卡浮誇度越來越無極限！愛金卡公司針對民眾最愛的美少女戰士系列，再推出「美少女戰士Crystal果凍包icash2.0」，打造mini版本的透明感包款，這次更附上同色系設計背帶，真的可以背在身上帶著走，讓粉絲們在支付消費及搭乘大眾交通工具時增添更多樂趣！

「美少女戰士」漫畫連載至今已過30年，不斷推出新作品，持續抓緊眾多新舊粉絲的心。愛金卡公司全新推出「美少女戰士Crystal果凍包系列icash2.0」，共有5款水手戰士卡片，每款卡片特別附贈1個可愛果凍包，造型可愛又精緻，果凍包外觀採透明設計，針對每位水手戰士衣領為設計靈感，將四合釦部分設計成領結造型，包包內另外附贈同色系背帶提供肩背或斜背方式攜帶，整體設計簡單清爽，絕對值得粉絲們購入收藏

「美少女戰士Crystal果凍包系列icash2.0」將於8月16日早上11時於OPEN POINT App提供OPEN POINT會員預購，這次率先推出完整收入5款的大套組讓死忠粉絲先搶購，建議售價1,995元。緊接著於8月23日起，則開放實體門市販售，每款售價399元；8月24日起，則是開放博客來、7-ELEVEN購物中心線上網購，每款435元，趕快記下時間準時搶購。

設計超精緻，真的可以肩背或斜背帶出門使用。圖／愛金卡公司提供
設計超精緻，真的可以肩背或斜背帶出門使用。圖／愛金卡公司提供
針對每位水手戰士衣領為設計靈感，將四合釦部分設計成領結造型。圖／愛金卡公司提供
針對每位水手戰士衣領為設計靈感，將四合釦部分設計成領結造型。圖／愛金卡公司提供
包包內另外附贈同色系背帶提供肩背或斜背方式攜帶。圖／愛金卡公司提供
包包內另外附贈同色系背帶提供肩背或斜背方式攜帶。圖／愛金卡公司提供
每款卡片特別附贈1個可愛果凍包，以及同色系背帶。圖／愛金卡公司提供
每款卡片特別附贈1個可愛果凍包，以及同色系背帶。圖／愛金卡公司提供

延伸閱讀

814空軍節 蔡總統：轟隆隆引擎聲 就是守護民主自由的聲音

不為誰著裝！最美麗人權律師Amal Clooney艾瑪克隆尼的氣質穿搭學

MLB／「法官」賈吉第45轟殘念 洋基不敵水手近8戰吞7敗

MLB／今日戰績表 水手13局苦戰靠代打再見安1：0氣走洋基

相關新聞

開箱！暗黑寶可夢主題房 把聯名皮卡丘、卡比獸帶回家

由藤原浩聯手任天堂寶可夢，以及INVINCIBLE推動的「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGM...

不再發行實體卡！HAPPY GO會員刷App條碼 消費抽Gogoro

響應聯合國永續發展目標，企業近年也紛紛推動ESG投入環保行動。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷正式宣告推出一系列「Let’s...

HAPPY GO推永續環保三方案 宣告不再發行實體卡

全台會員點數龍頭HAPPY GO鼎鼎聯合行銷今（15）日宣示一系列「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」...

讓花火大會躍上餐桌 飛花落院仲秋菜色盡顯繽紛

繼上一季以野餐做為發想起源的「趣春遊」主題後，「飛花落院」仲秋菜色以參加日本祭典絕對不能錯過的「花火大會」、要和重要的人...

象拔蚌、螢烏賊都上桌！壽司郎「限定款壽司」 只賣19天

在不能出國的日子中，來自日本的「壽司郎」自8月17日起，以真鱈、貝柱、象拔蚌等食材，推出「日本環島美食祭」，打造出多款特...

挺你的懶人日常！ 日本旭川折折墊募資上線 早鳥享62折

上班族疲憊辛勞的一天結束，想發懶躺在家中沙發，找一個最放鬆的姿態休憩，日本旭川折折墊採用高密度記憶內芯，舒適地支撐身軀且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。