冰心綠豆糕、羊羹生乳捲！4款「中秋點心禮盒」送心意
中秋的腳步越來越近，各式各樣的禮盒也讓人眼花撩亂。亞尼克本次推出新作「抹茶紅豆羊羹生乳捲」，為中秋帶來日式風采；「樂天皇朝」則是主打雙口味的冰心綠豆糕；「三荻茶會」則是主打風味豐富的「茶香鳳梨酥」，而「Le Gout」則是選用法國蒙太古AOP奶油，推出蛋黃酥、鳳梨酥禮盒，也成為不同的贈禮選擇。
【亞尼克】
亞尼克今年新推出「抹茶紅豆羊羹生乳捲」，抹茶粉增量50%，搭上紅豆水羊羹、北海道奶霜，帶來甘澀兼具的韻味與香甜尾韻，每條525元。此外，還有集結多款餅乾的「一口餅乾分享禮盒」，以及地瓜千層酥、喜Q餅禮盒可供選擇。另外還有雙層巴斯克生起司-微醺香橘、黑芝麻奶霜派、北海道黑酷曲-焦糖鹽之花等品項，同樣適合中秋贈禮。
【樂天皇朝】
以八色小籠包為招牌的「樂天皇朝」，今年將傳統綠豆糕改良，推出以2款「冰心綠豆糕」為主角的中秋禮盒。使用綠豆研磨製成的冰心綠豆糕，有著綿密的豆香，共有奶皇、蔓越莓2種口味。同時禮盒中並搭配添加天然海藻糖的「南棗核桃糕」，以及台茶12號金宣烏龍，成為中秋贈禮的另類之選，原價665元，優惠價598元。
【三萩茶會】
三萩茶會今年中秋主打「茶香鳳梨酥禮盒」，以法式經典派皮結合台日原料，在溫潤的口感中，可以品嚐得到鳳梨天然酸甜與伯爵茶香，同時因無添加蛋、奶製品，因此方便蔬食者、食材過敏者品嚐，8入售價450元。此外，三萩茶會也推出多款茶飲產品，包括木質風味飽滿的「祈願」紅茶、帶有花香的「花火」紅茶，還有奶香濃郁的「櫻」抹茶入玄米，並可享禮盒加購優惠。
【Le Gout】
今年中秋，Le Gout推出「那個蒙太古」禮盒系列，將傳統的豬油升級為「奶油界的勞斯萊斯」之稱的法國蒙太古AOP奶油，搭配上日本麵粉、屏東紅土鹹蛋黃、萬丹紅豆餡、台灣土鳳梨餡等食材，打造出蛋黃酥、鳳梨酥等應景點心。共有蛋黃酥禮盒、鳳梨酥禮盒、半半禮盒等3種品項可供選擇，每盒780～920元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言