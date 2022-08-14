冰心綠豆糕、羊羹生乳捲！4款「中秋點心禮盒」送心意

中秋的腳步越來越近，各式各樣的禮盒也讓人眼花撩亂。亞尼克本次推出新作「抹茶紅豆羊羹生乳捲」，為中秋帶來日式風采；「樂天皇朝」則是主打雙口味的冰心綠豆糕；「三荻茶會」則是主打風味豐富的「茶香鳳梨酥」，而「Le Gout」則是選用法國蒙太古AOP奶油，推出蛋黃酥、鳳梨酥禮盒，也成為不同的贈禮選擇。

【亞尼克】

亞尼克今年新推出「抹茶紅豆羊羹生乳捲」，抹茶粉增量50%，搭上紅豆水羊羹、北海道奶霜，帶來甘澀兼具的韻味與香甜尾韻，每條525元。此外，還有集結多款餅乾的「一口餅乾分享禮盒」，以及地瓜千層酥、喜Q餅禮盒可供選擇。另外還有雙層巴斯克生起司-微醺香橘、黑芝麻奶霜派、北海道黑酷曲-焦糖鹽之花等品項，同樣適合中秋贈禮。

【樂天皇朝】

以八色小籠包為招牌的「樂天皇朝」，今年將傳統綠豆糕改良，推出以2款「冰心綠豆糕」為主角的中秋禮盒。使用綠豆研磨製成的冰心綠豆糕，有著綿密的豆香，共有奶皇、蔓越莓2種口味。同時禮盒中並搭配添加天然海藻糖的「南棗核桃糕」，以及台茶12號金宣烏龍，成為中秋贈禮的另類之選，原價665元，優惠價598元。

【三萩茶會】

三萩茶會今年中秋主打「茶香鳳梨酥禮盒」，以法式經典派皮結合台日原料，在溫潤的口感中，可以品嚐得到鳳梨天然酸甜與伯爵茶香，同時因無添加蛋、奶製品，因此方便蔬食者、食材過敏者品嚐，8入售價450元。此外，三萩茶會也推出多款茶飲產品，包括木質風味飽滿的「祈願」紅茶、帶有花香的「花火」紅茶，還有奶香濃郁的「櫻」抹茶入玄米，並可享禮盒加購優惠。

【Le Gout】