台中必訪新酒吧！「SHU Club」自在穿越60年代美國紐約

台中人氣老宅酒吧「栖.Habitatto」主理人余昌松（Zanter Yu）開新店了！全新美式摩登復古風酒吧「SHU Club」日前正式開幕，主打60年代美式摩登復古風格，第一季推出以琴酒為基底的特色調飲，帶領賓客們穿越時空，沉浸於奔放自由的氛圍。

余昌松表示：「如果說『栖.Habitatto』與『SHU Club』之間最大的連結，應該就是我了，『SHU Club』是更接近我內在個性的一家店。」不擅言詞的他，決定將自我以兩間完全不同個性的店來具象化。溫暖、穩重、寧靜是大多數客人對「栖.Habitatto」的感受，也是剛認識余昌松的人會留下的初步印象。「SHU」的發音近似「咻」，通常用來形容箭或炮竹發射的聲音，或為快速到達點與點之間的狀聲詞，如同他個性的另一面，華麗奔放、不受拘謹也不喜被束縛。

來到「SHU Club」門前，需先從充滿迷幻科技感的電梯造型大門找到機關才能入內，電梯門背後隱藏著60年代復古居家式的飲酒空間，操刀空間的「Insitu隱室設計」，以美國禁酒令時期所衍伸的「Speakeasy地下酒吧」概念翻轉外觀印象，讓旅客走進店內彷彿進入時光廊道，回到1950～1960年代戰後的紐約，充滿復古迷人兼具實用的類「世紀中期現代主義風格（Mid-Century Modern）」風格 。

延續空間所帶來的悠然愉悅風格，「SHU Club」酒款也走清爽無負擔調性。承襲一店在調酒風味上的深度玩法，SHU Club以大量植物、香料等元素入酒，並選用風味不受限的琴酒，作為主打基底推出數款原創調酒。

琴酒不僅被稱為雞尾酒的6 大基酒之首，又被譽為是「最自由」的烈酒，是為當代調酒當中的新風尚，其中「佛手乾／荔枝／葡萄柚／草本」是以記憶中的彈珠汽水發想，選用檸檬風味的琴酒作為基底，加入葡萄柚、荔枝帶出果香，並打入二氧化碳，重現沁涼清爽的復古懷舊滋味。

而「雪松／檸檬馬鞭草／白酒／柚子」則像是一杯喝的鳳梨酥，選以帶有草本風味的琴酒，結合柚子及加烈白葡萄酒釋放果香，兩者加乘帶出悠悠奶酥香氣，最後加入自製的檸檬馬鞭草，一口調酒、佐以一口鳳梨酥，連結發源自台中的代表性飲食，帶來味覺與嗅覺的雙重體驗。

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