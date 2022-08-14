啤酒也可以「半半」！韓式起家雞攜手酉鬼推出半半啤酒

韓國33年老字號炸雞品牌起家雞Cheogajip，首次跨界與酉鬼啤酒攜手推出兩款最適合搭配韓式炸雞的精釀啤酒「半半——歐霸的柚子香水」和「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」，將韓式炸雞中的「半半炸雞」概念，沿用至精釀啤酒。以酉鬼啤酒的酸啤為基底，加入韓國經典元素「蜂蜜柚子茶」與「紅石榴甜菜根」，搭配起家雞的「半半炸雞」非常對味。

「半半——歐霸的柚子香水」與「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」兩款精釀啤酒，酸爽金黃的「半半——歐霸的柚子香水」就像是散發香氣的歐霸，帶有花香粉色的「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」就像是甜美的歐膩；兩種風味的啤酒不僅單獨喝十分順口，混在一起時風味更加獨特，還可依喜好自由混搭出最合適的酸甜比例，讓半半的酸與甜由自己決定。

混搭後的半半啤酒，入口後不只水果香氣爆表，口感清爽微酸與香甜風味互相堆疊，豐富又有層次。金黃的柚子色澤混合石榴的紅潤光澤後，變成半透明的粉紅香檳色，不僅視覺上賞心悅目，喝起來更與「半半炸雞」一拍即合。

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