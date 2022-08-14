聽新聞
test
0:00 / 0:00

啤酒也可以「半半」！韓式起家雞攜手酉鬼推出半半啤酒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「半半炸雞」搭配「半半啤酒」，成就盛夏好滋味。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「半半炸雞」搭配「半半啤酒」，成就盛夏好滋味。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國33年老字號炸雞品牌起家雞Cheogajip，首次跨界與酉鬼啤酒攜手推出兩款最適合搭配韓式炸雞的精釀啤酒「半半——歐霸的柚子香水」和「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」，將韓式炸雞中的「半半炸雞」概念，沿用至精釀啤酒。以酉鬼啤酒的酸啤為基底，加入韓國經典元素「蜂蜜柚子茶」與「紅石榴甜菜根」，搭配起家雞的「半半炸雞」非常對味。

「半半——歐霸的柚子香水」與「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」兩款精釀啤酒，酸爽金黃的「半半——歐霸的柚子香水」就像是散發香氣的歐霸，帶有花香粉色的「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」就像是甜美的歐膩；兩種風味的啤酒不僅單獨喝十分順口，混在一起時風味更加獨特，還可依喜好自由混搭出最合適的酸甜比例，讓半半的酸與甜由自己決定。

混搭後的半半啤酒，入口後不只水果香氣爆表，口感清爽微酸與香甜風味互相堆疊，豐富又有層次。金黃的柚子色澤混合石榴的紅潤光澤後，變成半透明的粉紅香檳色，不僅視覺上賞心悅目，喝起來更與「半半炸雞」一拍即合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「半半——歐霸的柚子香水」（右）就像是散發香氣的歐霸，帶有花香粉色的「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」就像是甜美的歐膩。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「半半——歐霸的柚子香水」（右）就像是散發香氣的歐霸，帶有花香粉色的「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」就像是甜美的歐膩。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「半半——歐霸的柚子香水」（左）與「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」由起家雞跨界與酉鬼啤酒攜手推出。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「半半——歐霸的柚子香水」（左）與「半半——歐膩的榴紅高跟鞋」由起家雞跨界與酉鬼啤酒攜手推出。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金黃的柚子色澤混合石榴的紅潤光澤後，變成半透明的粉紅香檳色。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金黃的柚子色澤混合石榴的紅潤光澤後，變成半透明的粉紅香檳色。圖／酉鬼啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高跟鞋 氣爆

延伸閱讀

台糖喊甘蔗復興 多元高值利用落實循環經濟

5區里民限定85折！六福萬怡BBQ音樂派對 燒烤啤酒攏來

網爆紅「罐裝啤酒紙箱」喵星人搶著穿 套上去秒變乖貓奴狂曬照：主子超愛

賀！台南微型啤酒廠台風造酒 WBA世界啤酒大賽奪2金2銀

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！只有兩天、限優惠時段

週末假期剛結束，星巴克宣布於8月15、16日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動，活動期間於下午4點至晚間8點，在星...

冰心綠豆糕、羊羹生乳捲！4款「中秋點心禮盒」送心意

中秋的腳步越來越近，各式各樣的禮盒也讓人眼花撩亂。亞尼克本次推出新作「抹茶紅豆羊羹生乳捲」，為中秋帶來日式風采；「樂天皇...

MOYNAT百年經典M monogram包 翻轉全新藍調

無限延伸的圖騰monogram有其雋永迷人的經典魅力。擁有百年歷史的法國經典品牌MOYNAT，最富盛名的M monogr...

草帽一行人「大」公開 新光三越南西「開箱! 航海王」

航海王漫畫邁入25周年、動畫突破一千集之際，今年8月19日也將迎來睽違三年的最新劇場版《航海王劇場版：紅髮歌姬》。在此之...

命中註定牽你的手！泫雅、Dawn情侶刺青放閃最高境界

南韓女星「性感小野馬」泫雅與未婚夫金曉鐘（Dawn）自2018年公開認愛以來，就經常高調放閃，今年初更在社群媒體上秀出訂...

中秋送禮比話題 百貨熱銷榜日本名店霸榜6項

後疫情時代逐漸恢復日常社交，百貨看好今年親友或企業間拜訪送禮需求勢必大增，針對送禮需求精選各路好手，像是日本首度登台伴手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。