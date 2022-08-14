MOYNAT百年經典M monogram包 翻轉全新藍調

無限延伸的圖騰monogram有其雋永迷人的經典魅力。擁有百年歷史的法國經典品牌MOYNAT，最富盛名的M monogram Canvas最初由畫家Henri Rapin於1920年代設計出來，以字母M的線條呈現，推出後隨即成為Moynat Paris品牌最具辨識度的的標誌。當今的品牌藝術總監Nicholas Knightly將具有裝飾藝術風格的M字母組合放大，並在指標性包款和配飾系列中以現代感的黑色和藍色重新演繹，打造本季力作Canvas 1920 M monogram Maxi系列。

包行經典實用的Webbing Tote托特包，集結了品牌最具辨識度的所有元素，除了Canvas 1920 M monogram Maxi，還有帶有Moynat 1849字樣的緹花肩帶、可拆卸拉鍊小袋，和正面Moynat徽標壓印等。可斜背的照相機斜挎包，猶如一款專為日常使用而設計的微型軟式行李箱，四方體的包身，拉鍊可拉開至側身，配上靈感來自於骨董行李箱頂部的皮革提把與底部的皮革包邊。小型皮件包括Zippy Wheel零錢包、及Flori手機包等，內襯分別使用琥珀色山羊皮與黑色山羊皮，皮革掛繩便於掛在頸肩上或斜挎。Canvas 1920並延續品牌創立至今的傳統，提供個性化的手繪畫客製化服務。 Moynat托特包製作過程。圖／Moynat提供 Moynat托特包製作過程。圖／Moynat提供 ZIPPY WHEEL Monogram Maxi包黑色與藍色，18,400元。圖／Moynat提供 Moynat托特包製作過程。圖／Moynat提供 Camera Bag PAL M Monogram Maxi黑色與藍色，67,500元。圖／Moynat提供