草帽一行人「大」公開 新光三越南西「開箱! 航海王」

航海王漫畫邁入25周年、動畫突破一千集之際，今年8月19日也將迎來睽違三年的最新劇場版《航海王劇場版：紅髮歌姬》。在此之前，「OPEN!ONE PIECE開箱! 航海王」期間限定快閃店，即日起至9月19日在新光三越台北南西店9樓活動會館推出。

「OPEN！ONE PIECE開箱！航海王》，展區以草帽海賊團十人成員為主題，全新打造具有草帽一行人特色的超大型展示物，十個展區、十個代表物，入口大廳還有高達250公分的魯夫大氣球迎賓。