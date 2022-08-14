草帽一行人「大」公開 新光三越南西「開箱! 航海王」
航海王漫畫邁入25周年、動畫突破一千集之際，今年8月19日也將迎來睽違三年的最新劇場版《航海王劇場版：紅髮歌姬》。在此之前，「OPEN!ONE PIECE開箱! 航海王」期間限定快閃店，即日起至9月19日在新光三越台北南西店9樓活動會館推出。
「OPEN！ONE PIECE開箱！航海王》，展區以草帽海賊團十人成員為主題，全新打造具有草帽一行人特色的超大型展示物，十個展區、十個代表物，入口大廳還有高達250公分的魯夫大氣球迎賓。
現場有近百樣的獨家限定商品，併配合《航海王劇場版：紅髮歌姬》上映，推出一系列限量的獨家電影周邊。此外，還有獨家聯名與「CSD中衛」合作的限定口罩「涼爽夏日風之草帽十人海賊LOGO圖騰填字遊戲」。另外，並與日本展熱賣攤「七福神鯛魚燒」首次聯手，推出快閃店限定的「航海王鯛魚燒」，有「魯夫」跟「喬巴」兩款限定造型。
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