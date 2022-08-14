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親近自然賞夕陽 高美濕地10月更能輕鬆露營去
台中市政府建設局委託民間企業，參與經營高美濕地遊客服務中心，目前規畫設置露營場及餐廳，並將於今年10月中旬正式對外營運，提升遊客服務及旅遊多元性，歡迎民眾邊欣賞高美濕地的夕陽美景，邊享受在地美食。
高美濕地遊客中心露營場，預計設置27組4人帳篷，外觀採藍、紫與白色風格，呼應高美濕地藍天海景，除遊客中心一樓提供簡餐輕食服務外，二樓也將設置以濕地為主題的餐廳，可提供至少80個座位，讓遊客有更多元遊程規劃。
建設局長陳大田表示，到訪高美濕地的遊客，大多集中於傍晚落日前觀賞夕陽、自然濕地及風力發電風車，日落後即結束行程；遊客服務中心戶外廣場將打造露營場，不需自行搭帳棚，一卡皮箱即可入住，且結合海線在地食材美食，遊客除了觀賞夕陽美景外可多停留一晚，規劃海線二天一夜深度旅遊。
陳大田指出，盼透過高美遊客服務中心露營場，營造高美濕地不一樣的旅遊型態，帶來更多遊客的同時，也設計生態教育活動，讓更多旅客深入認識溼地生態，關注生態保育、綠色旅遊議題，持續愛護環境。
建設局說，相關建置工程已進入收尾階段、訂宿網站亦在架設中，預計10月中旬正式對外營運，期盼替海線地區注入不一樣的旅遊體驗、活絡在地觀光。
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