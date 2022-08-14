快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親近自然賞夕陽 高美濕地10月更能輕鬆露營去

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中高美濕地遊客服務中心露營場，將於10月中旬登場。圖／台中市政府提供
台中高美濕地遊客服務中心露營場，將於10月中旬登場。圖／台中市政府提供

台中市政府建設局委託民間企業，參與經營高美濕地遊客服務中心，目前規畫設置露營場及餐廳，並將於今年10月中旬正式對外營運，提升遊客服務及旅遊多元性，歡迎民眾邊欣賞高美濕地的夕陽美景，邊享受在地美食。

高美濕地遊客中心露營場，預計設置27組4人帳篷，外觀採藍、紫與白色風格，呼應高美濕地藍天海景，除遊客中心一樓提供簡餐輕食服務外，二樓也將設置以濕地為主題的餐廳，可提供至少80個座位，讓遊客有更多元遊程規劃。

建設局長陳大田表示，到訪高美濕地的遊客，大多集中於傍晚落日前觀賞夕陽、自然濕地及風力發電風車，日落後即結束行程；遊客服務中心戶外廣場將打造露營場，不需自行搭帳棚，一卡皮箱即可入住，且結合海線在地食材美食，遊客除了觀賞夕陽美景外可多停留一晚，規劃海線二天一夜深度旅遊。

陳大田指出，盼透過高美遊客服務中心露營場，營造高美濕地不一樣的旅遊型態，帶來更多遊客的同時，也設計生態教育活動，讓更多旅客深入認識溼地生態，關注生態保育、綠色旅遊議題，持續愛護環境。

建設局說，相關建置工程已進入收尾階段、訂宿網站亦在架設中，預計10月中旬正式對外營運，期盼替海線地區注入不一樣的旅遊體驗、活絡在地觀光。

台中高美濕地遊客服務中心戶外廣場露營場，不需遊客自行搭帳棚，一卡皮箱即可入住。圖／台中市政府提供
台中高美濕地遊客服務中心戶外廣場露營場，不需遊客自行搭帳棚，一卡皮箱即可入住。圖／台中市政府提供
台中高美濕地遊客中心露營場預計設置27組4人帳篷，外觀採藍、紫與白色風格呼應高美濕地藍天海景。圖／台中市政府提供
台中高美濕地遊客中心露營場預計設置27組4人帳篷，外觀採藍、紫與白色風格呼應高美濕地藍天海景。圖／台中市政府提供

高美濕地 露營 餐廳

延伸閱讀

高美濕地遊客服務中心打造露營場 10月登場

力促中彰30分鐘生活圈 中市府：和美大橋8月底再招標

台中美樂地新亮點 11公尺超高溜滑梯

綠空廊道56處衝突點怎安心散步？ 建設局：著手改善

相關新聞

親近自然賞夕陽 高美濕地10月更能輕鬆露營去

台中市政府建設局委託民間企業，參與經營高美濕地遊客服務中心，目前規畫設置露營場及餐廳，並將於今年10月中旬正式對外營運，...

草帽一行人「大」公開 新光三越南西「開箱! 航海王」

航海王漫畫邁入25周年、動畫突破一千集之際，今年8月19日也將迎來睽違三年的最新劇場版《航海王劇場版：紅髮歌姬》。在此之...

命中註定牽你的手！泫雅、Dawn情侶刺青放閃最高境界

南韓女星「性感小野馬」泫雅與未婚夫金曉鐘（Dawn）自2018年公開認愛以來，就經常高調放閃，今年初更在社群媒體上秀出訂...

中秋送禮比話題 百貨熱銷榜日本名店霸榜6項

後疫情時代逐漸恢復日常社交，百貨看好今年親友或企業間拜訪送禮需求勢必大增，針對送禮需求精選各路好手，像是日本首度登台伴手...

為度假旅遊做好準備！挑對時機就能半價入手萬元行李箱

為了刺激因為受到疫情影響的國內觀光業，政府祭出住宿補助奏效，一遇假日熱門景點、飯店都能看到人潮回流。而袋包大廠Samso...

UKAI×江振誠聯手！日法雙廚頂級餐會 每人2.8萬元

如何在經典之作另闢蹊徑、融入新元素？UKAI飲食事業部部長笹野雄一郎（Yuichiro Sasano）與國際主廚江振誠攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。