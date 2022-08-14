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為度假旅遊做好準備！挑對時機就能半價入手萬元行李箱
為了刺激因為受到疫情影響的國內觀光業，政府祭出住宿補助奏效，一遇假日熱門景點、飯店都能看到人潮回流。而袋包大廠Samsonite亦選在暑假檔期，推出備受消費者期待的「圓夢計畫」結合永續精神，還能以5折入手原價破萬元的旅行箱。日系品牌LOJEL則推出全新EBLO系列後背包，適合亞洲人的功能設計與造型，輕鬆駕馭各種穿搭場合。
Samsonite因為關注重建綠洲生態系統，因此結合自家產品，催生出「砍價不砍樹」概念的期間限定「圓夢計畫」。每一年都會以不同系列人氣行李箱為號招，讓消費者以半價的方式購入，並將部分收益捐至環境保護相關單位，結合公益的精神，深獲好評。而這項行之有年的限定活動，在去年因為疫情嚴峻還停止，所以眼看之後旅遊活動有望更加鬆綁，Samsonite因此讓「圓夢計畫」回歸，自8月16日至9月4日止，都能以5折購入，原價破萬元的ARQ四輪行李箱，售完為止。
針對暑假出遊旺季，LOJEL則推出全新EBLO系列後背包，使用皮革與100%可回收的CORDURA®面料製成，良好防水性讓包款更經久耐用。同時還可以與任何旅行用的拉桿箱配對，只要單手拖拉就能自由移動。直得一提的是對比品牌的其他後背包，少了前底袋，但多了一個超便利的頂部下袋，不用從包包底部撈取小物。更流線型設計，坐著或站立，只需放下肩帶都能順手將貴重物品從袋子裡拿出來，直覺性的橫向取放，便利性大大提升。
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